

7月第2週の上昇ランキングトップの「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」の対象指数は東証グロース市場250指数先物です。2位と3位はベトナム株式を投資対象とするファンドとなりました。



下落ランキング上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（四季の便り）」は830円、「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）」は650円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +10.85％ 楽天日本新興市場株ダブル・ブル

運用会社:楽天投信投資顧問



2位 +6.26％ ｉＦｒｅｅＮＥＸＴベトナム株インデックス

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +6.17％ ＤＩＡＭベトナム株式ファンド（ベトナムでフォー）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -6.10％ ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（四季の便り）

運用会社:農林中金全共連アセットマネジメント



2位 -5.15％ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

運用会社:フィデリティ投信



3位 -4.37％ ＨＳＢＣブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）

運用会社:ＨＳＢＣアセットマネジメント



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