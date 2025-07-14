　7月第2週の上昇ランキングトップの「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」の対象指数は東証グロース市場250指数先物です。2位と3位はベトナム株式を投資対象とするファンドとなりました。

　下落ランキング上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（四季の便り）」は830円、「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）」は650円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+10.85％　楽天日本新興市場株ダブル・ブル
運用会社:楽天投信投資顧問

2位　+6.26％　ｉＦｒｅｅＮＥＸＴベトナム株インデックス
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　+6.17％　ＤＩＡＭベトナム株式ファンド（ベトナムでフォー）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-6.10％　ＮＺＡＭ日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（四季の便り）
運用会社:農林中金全共連アセットマネジメント

2位　-5.15％　フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
運用会社:フィデリティ投信

3位　-4.37％　ＨＳＢＣブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）
運用会社:ＨＳＢＣアセットマネジメント

株探ニュース