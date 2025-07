TERU(GLAY)が主催するアートイベント『HAKODATE ART EXHIBITION 2025 〜DREAMY Vol.2』の連動企画として、『HAKODATE ART FESTIVAL 2025「HAKODATE BIENNALE」への道-』と『OUT OF THE BOX Vol.2』と二つの企画開催が発表された。 本アートイベントは、「函館から世界へアートを発信したい」という思いのもと、ベイエリアの美しい景観とアートの力を融合させ、地域の魅力を再発見・再発信するもの。 『OUT OF THE BOX』は函館を舞台に「アート」「音楽」「食」「人々」「文学」を織り交ぜていく企画であり、今回も様々な催事が行われる。 その中でも注目はTERUプロデュースによる、モデル・画家である木下春奈の『Teru presents KINOSHITA HARUNA SOLO EXHIBITION Life with Fins』。彼女も函館出身というところより縁が繋がり、今回の開催へと繋がった。 『HAKODATE ART FESTIVAL 2025「HAKODATE BIENNALE」への道-』https://www.glay.co.jp/feature/hakodate_artfestival_2025 開催期間:2025年8月5日(火)〜11日(月・祝)/ 10:00~15:00※〜11日(月・祝) 開催場所:函館朝市ひろば 2 階イベントスペース(函館市若松町 9−22)開催内容:・Teru presents KINOSHITA HARUNA SOLO EXHIBITION Life with Fins 絵画展示・佑木瞬写真展〜ふれる花が舞い落ちる行方に・GLAY 30th Anniversary FEEL!!!!/アクリルパネル、ドームツアー衣装、立体映像展示・絵画教室・工房アップルムーン「apple moon」絵画展示・北海道函館西高等学校美術部 絵画展示・北海道函館西高等学校書道部 書道展示・函館観光&はこだてフィルムコミッションコーナー 『OUT […]

The post TERU(GLAY)プロデュース『HAKODATE ART FESTIVAL 2025』開催決定 first appeared on BARKS.