¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡ÈÅö¤Æ¤í¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¡Ö¤â¤·½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÊóÉü»àµå ¸µÁêËÀ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òËÝÏ®¤·¤¿¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¥á¥¸¥ã¡¼»ö¾ð¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö¡ÊµåÂ®¤¬¡Ë¼«Á³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÈÂçÃ«É×ºÊ¤Î»Ò¤É¤â¡É¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡ÆóÅáÎ®Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£6·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë»þÂ®163.7¥¥í¤òÅê¤²¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î29¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡¡¢¡¢¡¢¡
·×8»àµå¤¬Íð¤ìÈô¤Ö»öÂÖ¤Ë
¡¡MLBÃ´Åöµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö6·î17Æü¤Ë¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢663Æü¤Ö¤ê¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿29Æü¤Ë¤ÏÉüµ¢¸å½é¤á¤Æ2²ó¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£ÆóÅáÎ®´°Á´Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤ï¤Ì¡È»à³Ñ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Ï17Æü¤«¤é¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î4Ï¢Àï¤Çµ¯¤¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤¬»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢·×8»àµå¤¬Íð¤ìÈô¤Ö»öÂÖ¤Ë¡£ÊóÉü¹çÀï¤ËÂçÃ«¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2ÅÙ¤â»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¥±¥¬¤Ë¤â¡Ä
¡¡ÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÇÌîµå¿³È½°÷¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄµ®»Î»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö2ÅÙÌÜ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ËÅö¤Æ¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¤Ï¸Î°Õ»àµå¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Ç§¤á¤¿¤é½èÊ¬¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Ä¤Ä¤â·ë¶É¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏµëÎÁÅª¤Ë¤âÀ®ÀÓÅª¤Ë¤âÊÌ³Ê¤Î¥¹¥¿¡¼¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥Ò¥ä¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤Ï¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤ò¤Ê¤À¤á¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥àÁª¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¥±¥¬¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»àµå¡£¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö2ÅÙ¤Î»àµå¤Î»þ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥ë¥É¥Ê¥É¡Ê38¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤ë¤È¥Þ¥ë¥É¥Ê¥É¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤Î½÷Ë¼Ìò¤¬¥Þ¥ë¥É¥Ê¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¤¥ó¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¥á¥¸¥ã¡¼»ö¾ð¡É¤È¤Ï
¡Ö¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤ÊÂçÃ«¤ò²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¡Ø¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ù¤È²»¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ø¥Û¥ë¥Ø¡Ù¤È¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ÖÃç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥É¥Ê¥É¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤âÂçÃ«¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤â¡ØÁê¼ê¤Ê¤é·ù¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°ÜÀÒ¸å¤Î2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¹øÉÕ¶á¤Ë¡ÈÊóÉü»àµå¡É¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤âÊá¼ê¤Ï¥Þ¥ë¥É¥Ê¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÅÙ¤Î¸Î°Õ»àµå¤Ë¸µÁêËÀ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍÆµ¿¡É¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÅ¨¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤¹¤ëÂçÃ«¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²áµî¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿¤·¤«µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ¤âÎ¢ÀÚ¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡È·Ò¤¬¤ê¡É¤òÃÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¸¦µæ²È¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¡¼¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¸Î°Õ»àµå¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò»î¤¹°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡ÈÅö¤Æ¤í¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ø¤Î»àµå¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤òÂçÃ«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï·íÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤¬¤Þ¤¿É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«Àï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯7·î10Æü¹æ¡Ë