¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¾è°È³Ù¤Ç¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¹â»³¿¢Êª¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹â»³¿¢Êª¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾è°È³Ù¤ÎÉ¸¹âÌó2700m¤Î¾öÊ¿¼þÊÕ¤Ç¤¹¡£

º£Ç¯¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¾å¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤êÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê2½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯²Ö¤¬ºé¤­»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Çò¤¯¤«¤ï¤¤¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¥Ï¥¯¥µ¥ó¥¤¥Á¥²¤ä¹õ¤¯µ¤ÉÊÉº¤¦¥¯¥í¥æ¥ê¡¢¹â»³¿¢Êª¤Î½÷²¦¤È¸À¤ï¤ì¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¥³¥Þ¥¯¥µ¤Ê¤É¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

14Æü¸áÁ°9»þ¤Ë¾öÊ¿¤Ë¤¢¤ë²¹ÅÙ·×¤Ï11¡î¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·´¨¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¹â»³¿¢Êª¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¾è°È³Ù¤Î¹â»³¿¢Êª¤Ï¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é8·î¾å½Ü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£