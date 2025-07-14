7·î6Æü¡¢ÈòÆñ¤ò´õË¾¤¹¤ë½»Ì±¤é¤ò¾è¤»¤Æ¼¯»ùÅç¸©¾®ÊõÅç¤ò½Ð¹Ò¤¹¤ë¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤À¡½¡½¡£

¡¡6·î21Æü¤«¤éÂ³¤¯¼¯»ùÅç¡¦¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢7·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬1800²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¾®ÊõÅç¡Ê¤³¤À¤«¤é¤¸¤Þ¡Ë¤ÈÊõÅç¤¬ÆîËÌ¤ËÌó10cmÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Þ¤Çµ¯¤­¤¿¡£

¡ÖºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ï6¼å¤Ç¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¾®¤µ¤¤ÍÉ¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¡¢°­ÀÐÅç¡Ê¤¢¤¯¤»¤­¤¸¤Þ¡Ë¤Î½»Ì±¤¬Åç³°ÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëÃÏ¿Ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3½µ´ÖÄ¶¤ËµÚ¤Ö¤â¤Î¤Î¡¢¼ýÂ«¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¡Ë

¡¡º£²ó¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£µþÅÔÂç³ØËÉºÒ¸¦µæ½êÃÏ¿ÌºÒ³²¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¾Â¼ÂîÌé¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£

¡Ö»ä¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥°¥Þ¤Î°ÜÆ°¤¬·²È¯ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃÇÁØ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ë¤È°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÆ°¤­¤ÏÇ¯´Ö¿ôcm¤ÎÂ®ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¿Ì¤¬·²È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥°¥Þ¤¬ÃÇÁØ¤Î¶á¤¯¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î´äÈ×¤ò²¡¤·¹­¤²¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃÇÁØ¤ËÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£Î®ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥°¥Þ¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È±¿Æ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÞ·ã¤ÊÎÏ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëÃÇÁØ¤ò»É·ã¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤òÉÑÈ¯¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¡¡¥È¥«¥éÎóÅç¤Ë¤Ï¡¢³¤Äì²Ð»³¤ä²Ð»³Í³Íè¤ÎÅç¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÉÕ¶á¤ÎÃÏ²¼¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î®ÂÎ¤Î¥Þ¥°¥Þ¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÃÏ¿Ì³Ø¸¦µæ¼¼¤ÎÃæÅç½ß°ì¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Þ¤Î¤Û¤«¤ËÃÏ²¼¿å¤¬·²È¯ÃÏ¿Ì¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¡Ö»ä¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Þ¤«ÃÏ²¼¿å¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÇÁØ¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¼þÊÕ¤Î´äÈ×¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ²¼¿¼¤¯¤«¤é¿å¤¬¾å¾º¤·¡¢¤³¤ì¤¬ÃÇÁØ¤Ë½á³êÌý¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¾¯¤·Êø¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÃÏ¿Ì¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤³¤¦¤·¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¡¢ÃÇÁØ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ëÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ÆÃÏ¿Ì¤ò·²È¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¶°ø¤¬¥Þ¥°¥Þ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÈÝÄê¤Ç¤­¤º¡¢ÃÏ²¼¿å¤ÈÎ¾Êý¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×

¡¡ÃæÅç¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥°¥Þ¤¬ÃÏÃæ¿¼¤¯¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤¬¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ®¤»¤é¤ì¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ²¼¿å¤¬ÃÇÁØ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢½á³êÌý¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÃÇÁØ¤òÆ°¤­¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ²¼¿å¤Î¾å¾º¤¬ÃÇÁØ¤òÆ°¤«¤·¡¢·²È¯ÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¡ÈÎ®ÂÎÃÏ¿Ì¡É¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£

¡¡2021Ç¯°Ê¹ß¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¤ÏÎ®ÂÎ¤¬¸¶°ø¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÇ¯¸µÆü¤Ë¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÃæÅç¶µ¼ø¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£

¡Öº£²ó¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Î¤È¤­¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Î®ÂÎ¤ÎÆ°¤­¤¬ÃÇÁØ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥È¥«¥éÎóÅç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï10Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Ï20Æü°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²È¯ÃÏ¿Ì¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÄÀÀÅ²½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç¤­¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÈÝÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×

¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Ë¡ÈÎ®ÂÎÃÏ¿Ì¡É¤¬µ¯¤­¤¦¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¤ÎÀ¾Â¼¶µ¼ø¤Ï¡¢²Ð»³¤Î¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤ÎÍ¶È¯¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï°ËÆ¦È¾Åç¤ä°ËÆ¦½ôÅç¤Çº£²ó°Ê¾å¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡¡¤µ¤é¤ËÈ¢º¬¤ä¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î±ü±©»³Ì®¤Ë¤â³èÈ¯¤Ê²Ð»³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶å½£¤â¼¯»ùÅç¤ä·§ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë³èÈ¯¤Ê²Ð»³¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£

¡¡ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â³ÆÃÏ¤ÇÎ®ÂÎ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î®ÂÎ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤À¤È·Ù²ü¤¹¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡×

¡¡¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡ÖÈ÷¤¨¡×¤ÏÉ¬Í×¤À¡£