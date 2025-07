ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が「ハロウィーンフェア」2025を展開。

おばけもモンスターも美味しく食べ尽くすような、期間限定のスイーツやカクテルなどをホテル各所で楽しめます☆

ホテル ユニバーサル ポート「ハロウィーンフェア」2025

期間:2025年9月4日(木)〜11月3日(月・祝)

「ホテル ユニバーサル ポート」にて、季節限定イベント「ハロウィーンフェア」を開催。

2025年9月4日〜11月3日までの期間、館内ビュッフェレストランとカフェ、ラウンジに限定メニューが登場します!

また、お部屋で楽しめるハロウィーンパーティーメニュー付き宿泊プランも登場。

秋の味覚と共に、おばけやモンスターをモチーフにしたハロウィーンらしいメニューを、ホテル内で楽しめます☆

ポートダイニング リコリコ「秋の味覚とハロウィーンフェア」

期間:2025年9月4日(木)〜2025年11月3日(月・祝)

時間:午後5時30分〜午後9時30分(最終入店 午後9時)※120分制

料金(消費税・サービス料込):大人6,000円、小学生3,500円、幼児(4〜6歳)1,800円

場所:2階 ポートダイニング リコリコ(342席)

予約:「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中

「ポートダイニング リコリコ」では、ハロウィーンモチーフで彩られたメニューと旬の野菜が楽しめる「秋の味覚とハロウィーンフェア」を開催。

ちょっぴりホラーな見た目がユニークな「ゆびオムライス」や、今にも話しかけてきそうな「ハロウィーンカプレーゼ」など、思わず写真を撮りたくなる個性派メニューが揃います!

「ミイラドッグ」はミニサイズのアメリカンドッグに、包帯に見立てたチーズソースをかけた、ユニークでかわいらしい一品。

ぱくりとかぶりつくと、モンスターの仲間入りをしてしまいそう!?

秋野菜を使用した「天ぷら」や「紫芋のキッシュ」など、季節を感じる食材を使用したメニューも用意されます。

かぼちゃのクリームソースパスタをチーズに絡めて仕上げる「ハロウィーンパスタ」は、ライブキッチンで出来立てを提供。

自分好みの具材を選んで楽しめる「タコスバー」も新登場し、世代を問わず、誰もがワクワクする体験型メニューでディナータイムを一層盛り上げます☆

デザートも、ハロウィーンや秋を感じるメニューが充実。

こちらを見つめる瞳が愛くるしい「ブラックモンスター」や「紫芋のスイートポテト」は、いかにもハロウィーンなスイーツです。

「栗のマカロンケーキ」や「葡萄のパンナコッタ」など、秋の食材を使ったスイーツもあり、バラエティー豊富なラインナップ。

秋の夜長にぴったりの五感で楽しむビュッフェは、家族や友人との心温まるひとときにおすすめです!

宿泊プラン「お部屋にお持ち帰り♪ハロウィーン限定テイクアウトパーティーセット付きプラン」

期間:2025年9月4日(木)〜11月3日(月・祝)

料金例:4名1室利用 1名あたり(朝食付き)13,200円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)

※宿泊日、客室タイプ、宿泊人数により異なります

客室:Girlyルーム、Partyルーム、ドキドキ アドベンチャールーム、エーゲ デラックス など

予約:ホテル公式ウェブサイトなどで販売

メニュー:ハロウィーンピザ2種、フィッシュフライ、ポテトフライ、サツマイモフライ、ソーセージ2種、ハロウィーンカップサラダ、ハロウィーンドーナツ、骸骨ハンドのポップコーン

※パーティーセットは1Fレックスカフェにてお渡し(引取可能時間 午後6時〜午後10時)

家族や友人、大切な方と一緒に、ハロウィーンをとことん楽しみつくせる「ハロウィーンパーティーメニュー付き宿泊プラン」を販売。

お部屋で楽しむパーティーメニューには、2種の「ハロウィーンピザ」が用意されます☆

イカ墨のソースにおばけを模ったチーズをトッピングしたピザと、ドクロに見立てたマッシュルームをあしらったトマトソースピザは、ハロウィーンらしいメニュー。

さらに、ポテトフライ・サツマイモフライ・フィッシュフライ・2種のソーセージなど、食べ応えのある料理が揃います。

見た目にもインパクト抜群な「骸骨ハンドのポップコーン」や「ハロウィーンカップサラダ」、デザートには「ハロウィーンドーナツ」も!

大人も子どもも笑顔になれる、ワクワクのメニューが詰まったハロウィーン限定プランです。

仮装しての宿泊も楽しめるプランは、お部屋で気兼ねなく楽しめるハロウィーンパーティーが叶います☆

レックスカフェ「ハロウィーンスイーツフェア」

ブラックアイ(左)、ハロウィーンタルト〜紫いも〜(上)、ハロウィーンタルト〜かぼちゃ〜 (下)

期間:2025年9月4日(木)〜2025年11月3日(月・祝)

販売時間:午前11時〜午後10時

価格:ブラックアイ・700円、ハロウィーンタルト〜紫いも〜・650円、ハロウィーンタルト〜かぼちゃ〜・650円

場所:1階 レックスカフェ

この秋、レックスカフェに期間限定で登場するのは、楽しい見た目と味にこだわったハロウィーン限定スイーツ3種。

思わず写真を撮りたくなるビジュアルと、秋の味覚を存分に活かした味わいで、ハロウィーンを彩ります!

モンスターの目が特徴的な「ブラックアイ」は、チョコレートのバスクチーズケーキ。

爽やかなフランボワーズソースを合わせているからクドささがなく、最後まで心地よく食べられる仕上がりです。

おばけやジャック・オ・ランタンをあしらった「ハロウィーンタルト」は、「紫いも」と「かぼちゃ」の2種をラインナップ。

紫いものほくほく感や、かぼちゃの甘みが感じられ、秋にピッタリの味わいです☆

ラウンジR「ハロウィーンカクテルフェア」

ラウンジR「ハロウィーンカクテルフェア」(イメージ)

期間:2025年9月4日(木)〜2025年11月3日(月・祝)

販売時間:午前11時〜午後10時

価格:各1,200円

場所:1階 ラウンジR

ラウンジRでは、秋の夜長もハロウィーンを楽しみ尽くす、特別なカクテルを提供。

大人のハロウィーンナイトを彩るカクテルフェアには、遊び心あふれる見た目と個性あふれる味わいが楽しめる、特別な一杯が登場します!

ブラッディムーン

「ブラッディムーン」は、ホワイトラムとコーラに、血を思わせるグレナデンシロップを加えたダークなラムコーク。

カットレモンの酸味がアクセントになっており、歯形の氷で遊び心を添えた、見た目も味も印象的な一杯です。

ナイト ブルー

闇に包まれたハロウィーンの夜空を思わせる、ミステリアスなブルーのカクテル。

ブルーキュラソーの鮮やかな色彩に、ピンクグレープフルーツシロップのほのかな甘みと、ソーダの軽やかさが重ねてあります。

グラスに浮かぶレモンスライスは、静かに輝く満月が表現されています☆

ポップ モンスター

メロンリキュールと巨峰シロップをソーダで割った、フルーツキャンディのような甘く不思議な味わいの「ポップ モンスター」

赤く染めたレモンスライスが、華やかさを添えます!

秋の味覚と共に、おばけやモンスターも食べ尽くすようなハロウィーン。

ホテル ユニバーサル ポート「ハロウィーンフェア」2025は、2025年9月4日〜11月3日まで開催です!

