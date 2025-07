『蒸気船ウィリー』でのスクリーンデビューから、2028年で100周年を迎える、時代を超えて愛されるポップカルチャーのアイコン「ミッキーマウス」

「ミッキーマウス」の魅力や、ウォルト・ディズニー・カンパニーとともに歩んできた歴史を紐解きます!

ディズニー「ミッキーマウス」の魅力とは?

© 2025 Disney

1928年の『蒸気船ウィリー』でスクリーンデビューを果たし、2028年で100周年を迎える「ミッキーマウス」は、ディズニーを象徴するキャラクター。

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ

その魅力に迫るべく、カリフォルニア州・バーバンクにあるウォルト・ディズニー・カンパニー本社にて、ウォルト・ディズニー・アーカイブスのキュレーターと現役で活躍するアニメーターにお話を伺いました。

ウォルト・ディズニー・アーカイブス

彼らが語る、「ミッキーマウス」の”愛され力”は、現代にも通じると判明。

約1世紀にわたって世界中から愛され続ける「ミッキーマウス」の魅力や、ウォルト・ディズニー・カンパニーとともに歩んできた歴史を紐解きます☆

逆境から生まれた「ミッキーマウス」

展示デザインキュレーター ケルシー・ウィリアムズ氏

ウォルト・ディズニー・カンパニー本社の一角には、ディズニーの歴史的資料や貴重なアイテムを収集・保存している「ウォルト・ディズニー・アーカイブス」があります。

ケルシー・ウィリアムズ氏は、そこで誰よりも「ミッキーマウス」の歴史を知り、現在展示デザインキュレーターを務める存在です。

学生時代にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでキャストをしていたウィリアムズ氏は、根っからのディズニーファン。

今ではアーカイブスのクリエイティブ・リーダーとなり、没入型の展示やディスプレイを通して、ディズニーの豊かな歴史に命を吹き込んでいます。

アーカイブ室で貴重な資料を披露しながら、ウィリアムズ氏は「ミッキーマウス」の誕生について「実はミッキーマウスより少し前まで遡ります」と語り始めました。

オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット

© 2025 Disney

「ウォルト・ディズニー・カンパニーは1923年に設立され、その年に『アリス・コメディー』と呼ばれるアニメ作品の契約が締結され、カートゥーンの世界で実写の少女が冒険する作品として大人気になりました。

ですが、ウォルトはアニメーションだけで構成される作品を作りたいという強い思いがあり『オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット』と呼ばれるキャラクターを生み出しました。

オズワルドは驚くほどの人気を博しましたが、残念なことに、契約上の問題でウォルトはキャラクターの権利を失ってしまいます。

しかし、この出来事を経て、アニメーションが自分たちに向いていることを知ったウォルトと彼の兄ロイは、そのことにかえって励まされることになります。

オズワルドの権利に関する残念な知らせを聞いた後、ニューヨークからロサンゼルスへ戻る列車の中で、彼らは心の底から<世界中の人々の心を掴むような人気キャラクターを創りたい>と思い、そのときにウォルトによって描かれたのがミッキーマウスなのです」

と、誕生の瞬間にまつわる貴重なエピソードが明かされました!

時代に合わせて変化するビジュアル

© 2025 Disney

1928年に公開された、初のトーキー作品『蒸気船ウィリー』で一躍人気者となった「ミッキーマウス」

ウィリアムズ氏は初登場時の「ミッキーマウス」を振り返って、こう続けます。

「ミッキーとミニーが初めて登場した『蒸気船ウィリー』の初演はニューヨークのコロニー劇場で行われた長編映画の前に公開された短編映画でした。

初めて公開されるとすぐに大ヒットとなり、ミッキーはあっという間に世界中に広まりました。

コミック本やさまざまな出版物となり、世界中で話題となったのです」

© 2025 Disney

そこから、この100年間での「ミッキーマウス」の変化について

「ミッキーの素晴らしいところは、時代の変化とともに常に進化し、ポップカルチャーの中でその存在感を保ち続けてきたことです」

とコメント。

「例えば当時販売されていたグッズに描かれた彼の姿をみると、時代ごとの流行や美意識が読み取れます。

時の流れと、ミッキーのデザインやファッション、さらには職業が変化しているのです」

と付け加えました。

© 2025 Disney

ディズニーに関する数々の展示会を実施してきたウィリアムズ氏に、「ミッキーマウス」というキャラクターの魅力を尋ねると、次のように回答。

「それぞれのキャラクターに独自の個性と強みがありますが、その中でもミッキーは本当に誰もが好きになってしまうほど愛すべきキャラクターです。

彼はクラブのリーダーのような存在で、私たちが大好きなディズニーキャラクター全員集めることができるのはミッキーというキャラクターこその力です。

ミッキーを思い浮かべると、いつも一緒に思い出されるのがミニー、ドナルド、デイジー、グーフィーたちです。

ミッキーは、仲間たちそれぞれの魅力を引き出すことができるリーダー的存在なんです」

© 2025 Disney

「ミッキー&フレンズ」の関係性や、その中での役割が語られました!

常に若々しく活気に満ち溢れたキャラクター

アニメーターのオースティン・トレイラー氏

「ミッキーマウス」についてもう1人、話を聞いた相手は、シカゴ出身でアニメーターのオースティン・トレイラー氏。

数千人の応募者から選ばれ、ウォルト・ディズニー・アニメーションの手描きアニメーション見習いプログラムに参加した経歴があります☆

エリック・ゴールドバーグやディズニー・レジェンドのマーク・ヘンといった、ディズニー・アニメーションの巨匠たちのもとで、手描きアニメーションのレガシーと技術をトレイラー氏は学びました。

そして、短編アニメーション『オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット』(2023年)に、見習いとして参加。

さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ100周年記念短編映画『ワンス・アポン・ア・スタジオ -100年の思い出 -』(2023年)では、手描きアニメーターとして参加を果たしています!

作品内では「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」を含む、複数のキャラクターのアニメーションを手がけました。

トレイラー氏にも「ミッキーマウス」について尋ねると、次のように回答。

「ミッキーの進化はアニメーションの進化でもあります。

ディズニーのアニメーションは過去 100 年でストーリーはより洗練され、それに伴ってミッキーのデザインも進化を遂げてきました」

アニメーターとして感じる「ミッキーマウス」の変化について触れ、デザインにおける最も大きなターニングポイントは、1939年の短編作品『Mickey’s Surprise Party(原題)』であるとのこと。

「その作品でミッキーのデザインに変化が加えられ、より魅力的かつ生命力を感じるミッキーになりました。

例えば、ミッキーの感情をより臨場感を持って表現する工夫として、白目の部分に瞳孔を付け加えたんです。

私にとっては最も共感できるデザインなんです」

と語るトレイラー氏。

一方、アニメーターとして「ミッキーマウス」を描く上で最も難しいのは、デザインではなく彼らしさを伝える動きや演技だとトレイーラ氏は目を輝かせます。

「ミッキーのオリジナルのパフォーマンスを研究できるものはたくさんあります。

そして、そこから得られるものやインスピレーションも非常に多くあります。

ですが、新しい観客が動きや演技をよりリアルに感じるため、自分自身がそのキャラクターを深く理解する必要があると思います。

ミッキーを常に新鮮に、ただし時代にあったキャラクターとして進化させることがアニメーターとしては最も難しい部分だと思います。

『過去にこのアニメーターはこう描いたから、それをただ真似すればいい』と簡単に考えがちですが、私たちアニメーターは常に『新しい観客に新鮮で新しいパフォーマンスを届けるにはどうすればいいか』を考えるべきなのです」

「ミッキーマウス」を描くうえで、トレイラー氏が大切にしていることが明かされました!

そして、レジェンドアニメーターのエリック・ゴールドバーグ氏から

「ミッキーのようなキャラクターと仕事をするときは自分自身に誠実であることが大切だ」

と教えられたというトレイラー氏。

「ミッキー&フレンズの動きはいつも若々しさにあふれています。

それは常にアニメーションで大切に描かれるべきところです。

ミッキーはもうすぐ100歳になりますが、いつでも若々しく活気にあふれる表情をみせてくれます。

そしてミッキーは、常にそういったキャラクターであるべきなのです」

と、続けます。

挑戦を諦めない姿に、思わず応援したくなる

トレイラー氏がその場で描いたミッキーマウス © 2025 Disney

最後に、キャラクターに命を吹き込むアニメーターとして「ミッキーマウス」のことを深く知るトレイラー氏に、長い間世界中で愛され続けていることをどう見ているか尋ねました。

「ミッキーがこれほどまでに愛されているのは、挑戦することを諦めない存在だからだと思います。

それがまさに、彼の原点です。

たとえば『蒸気船ウィリー』では、彼の望みはただ船を操縦することでした。

でも、実はその操縦すらもどこか気が引けていて、なかなか踏み出せなかった。

そんな彼だからこそ、観客は自然とミッキーを応援していたのです。

その後のミッキーも、彼は常に「より良い人生を夢見るキャラクター」として描かれてきました。

自分以上の何かを目指す姿、それは誰もが共感できるものではないでしょうか。

特に僕はそうでした。

小さいころからアーティストに、アニメーターになりたかったんです。

そこがミッキーに最も共感した点だと思います。

そしてミッキーが夢を叶え、目標を達成していく姿を見ていると”自分にもできるかもしれない”と思わせてくれるのです」

トレイラー氏自身を重ねながら、長きにわたり愛される理由を語ってくれました!

大型グローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」

© 2025 Disney

世代を超えて愛されてきた「ミッキーマウス」のスクリーンデビューから、100周年を迎える記念すべき2028年に向けて、大型グローバルキャンペーンがスタート。

グローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」では、「ミッキーマウス」の存在を身近に感じてもらうため、「ミッキーたち私たちが日常を共に過ごす」というテーマを表現します。

日本では「ミッキー&フレンズ」と「King & Prince」による、特別なコラボレーションを展開。

「ミッキーマウス」の新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を、ベストフレンド・King & Princeが歌います!

さらに、「King & Prince」とのコラボレーションビジュアルでも表現されている、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台にした大型キャンペーンが2025年夏から開催。

2025年8月1日〜8月17日まではSHIBUYA109渋谷店、2025年8月22日〜9月7日まではRAYARD MIYASHITA PARKにて「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のPOP UP SHOPがオープンします。

各館内では、ブランドコラボやフォトスポットも実施予定で、楽しいイベントが目白押し☆

渋谷の街中にも、いたるところに「ミッキーマウス」や仲間たちのポスターが登場します。

渋谷を「ミッキーマウス」が彩る2025年の夏に、期待が高まるイベントです!

『蒸気船ウィリー』でのスクリーンデビューから、およそ100年にわたって愛され続ける「ミッキーマウス」の魅力に迫る。

ウォルト・ディズニー・アーカイブスのキュレーターと、現役アニメーターから聞いた、ディズニー「ミッキーマウス」の魅力を紹介しました☆

