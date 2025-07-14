¡ÈÅìÍÎ¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡É¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡ÖÍ§¿Í¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô¤Î¸¶¿¬¤ÎÂì
ÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìÍÎ¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¸¶¿¬¤ÎÂì¡×¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç13Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¡ÖÍ§¿Í¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¿ô¿Í¤ÇÂì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢Âì¤Ä¤Ü¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¿¬¤ÎÂì¤ÏÉýÌó120¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ¤¬Ìó20¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÅìÍÎ¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£