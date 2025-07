モデルの長谷川潤(39)が14日、自身のインスタグラムを更新。祖母と過ごした1日を撮影したムービーを公開した。長谷川は「A day in the life with Obachan」とつづり、祖母と掃き掃除や手を組み歩く様子など、一緒に過ごした1日を披露した。ほかにも、祖母がおしゃべりを楽しむ姿や祖母の発言に長谷川が笑う姿も捉えられている。この投稿を見たファンからは「おばあちゃんへの愛が伝わってきました 全ての空間からおばあちゃんの温かさを感じます」「穏やかな優しさを感じました」「かわいいおばぁちゃん」などとコメントが寄せられていた。