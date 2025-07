横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「コンパス」にて、家族で夏を満喫できる「九州・熊本フェア」を開催。

新鮮な馬刺しや九州海鮮丼、熊本産牛肉ステーキに郷土料理も揃い、九州旅行気分を楽しめます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」九州・熊本フェア

期間:2025年7月22日(火)〜10月17日(金)

時間:

ランチ 11:30〜16:00

ディナー<平日> 17:30〜21:30、<土日祝> 17:00〜21:30

料金(税・サ込):

ランチ

<平日> 大人 5,700円、子供 2,500円、シニア 4,700円

<土日祝>大人 8,300円、子供 3,500円、シニア 6,800円

ディナー

<全日>大人 8,300円、子供 3,500円、シニア 6,800円

※子供 4才から小学生、シニア 62歳以上

場所:オールデイダイニング「コンパス」2F

予約・問合せ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのオールデイダイニング「コンパス」にて期間限定ビュッフェ「九州・熊本フェア」を開催。

九州・熊本の新鮮な食材やご当地グルメを、「コンパス」ならではのスタイルで楽しめます!

三方を山に囲まれ、中央に雄大な阿蘇山を持つことから、“火の国”と呼ばれる熊本県。

清らかな湧水と肥沃な大地で育まれる農産物や熊本ならではの食文化は、古くから人々の暮らしに根づき、多くの食通を魅了しています。

今回の「九州・熊本フェア」では、シェフ當間が熊本各地を巡り、旬の食材や郷土料理のエッセンスを地元生産者と共に吟味。

2025年3月のレストランリニューアル後、初めての夏を迎え、お子様向け夏休みイベントや「くまモン」の来館なども予定されています。

家族三世代で楽しめる、オーダーブッフェスタイルのグルメフェアです!

九州・熊本フェア 限定メニュー 一例

メニュー:

阿蘇蔵農園野菜を使ったサラダバー真鯛のカルパッチョ 天草の塩ジュレりんどうポークのロースト 柑橘の香り山うにとうふと海老アボカドのディップきびなごのエスカベッシュ 松合食品 うま酢使用黒豚の冷しゃぶ 胡麻味噌ドレッシングカラフルトマトのカプレーゼ不知火風味のクリームチーズ ハチミツ添え(ディナー限定)天草大王のグリル 赤茄子のキャビア風と柚子胡椒熊本県産牛肉の石焼ステーキ にんにく味噌ソース(ディナー限定)八代生姜のポークジンジャー コンパススタイル太刀魚のロースト 熊本野菜のアンティボワーズチキン南蛮 大葉入りタルタルソース阿蘇高菜のシーフードパエリアB級グルメ ちくわサラダ天草のうにコロッケ ニューバーグソース(ディナー限定)松合食品 糀醤油を使ったチキンと夏野菜の和風スパ熊本トマトと海老の冷製スパ馬肉のボロネーゼ明太子とポテトのピザ馬肉そば、うどんソウルフード 太平燕熊本とんこつラーメン 焦がしにんにくマー油南関そうめん(冷)高菜焼売角煮そぼろまん日向鶏のよだれ鶏千興ファーム 馬刺し (ディナー限定/一皿限定)南関あげ巻き寿司合馬の筍入り冷製あご出汁茶わん蒸し自家製 胡瓜の浅漬け 天然もろみ しょうゆの実添え大矢野 黄金のハモと茄子の冷製 梅肉ソース(ディナー限定)郷土料理 一文字ぐるぐるとイカの酢味噌掛け辛子れんこん宝満めんたいこ(ディナー限定)<握りずし(ディナー限定)>田浦銀太刀/ぶり/いか/このしろ酢締め/真鯛<九州海鮮丼(平日ランチ限定)>まぐろ/めんたいこ/真鯛 ごまだし風味/りゅうきゅう(ぶり)(あじ)/マグロタタキ/いか/クロメ&メカブ<天ぷら>がね/とり天だご汁キャベツと八代生姜の軽いポタージュトマトの冷たいスープ 生ハム添えガザミ(ワタリガニ)とキノコのトマトクリームリゾット熊本県産 白飯 森のくまさん甘藷のトライフル柑橘のレアチーズケーキ長崎文旦堂 カステラあか巻ASO MILK FACTORYの牛乳を使ったプリンいきなり団子 ミニセイロにて九州名物しろくま弘乳舎カップアイス各種

※ディナー限定メニューは、土日祝のランチでも提供

シェフが吟味した、熊本県産の厳選食材を使う「九州・熊本フェア」

特におすすめの一品は、“千興ファーム”の「馬刺し」です!

飼育から出荷まで一貫生産管理し、鮮度と旨みを保った美しい桜色の「鮮馬刺し」は、とろける味わい。

「熊本県産牛肉の石焼ステーキ」は、県産牛肉を熱々の石焼でジューシーに焼き上げ、特製にんにく味噌ソースで味わうボリューム満点メニューです☆

熊本県産の希少な地鶏「天草大王」は旨みと弾力に富んだ肉質で、あっさりとした中にほのかな甘みとコクがあり、背丈90cmにもなる体格は日本最大級。

香ばしく焼き上げ、赤茄子のキャビア風と柚子胡椒を添えて上品に仕上げた「天草大王のグリル」は、ぜひ味わいたい一皿です!

「ガザミ(ワタリガニ)とキノコのトマトクリームリゾット」は、ガザミの濃厚な旨みとキノコの香りを引き立てる、まろやかなトマトクリームがお米に凝縮。

素材の魅力を存分に活かした、シェフ渾身の一品です。

また「ソウルフード 太平燕」や「熊本とんこつラーメン 焦がしにんにくマー油」「南関そうめん(冷)」などのご当地グルメも多数。

平日のランチタイムには、限定メニュー「九州海鮮丼」が登場します☆

九州の豊かな海の幸など、好みの具材を好きな分だけ盛り付けて、オリジナル丼を作る体験が可能。

熊本県ならではの味わいが満喫できる、豊富なメニューが用意されます!

お飲み物 熊本セレクション 一例

カクテル:亀萬酒造 にごりスパークリングしゅわりを使ったカクテル「しゅわり×ザクロ 紅〜KURENAI〜」・球磨焼酎(フリーフローも用意):・桜の里・大和一酒造元 自然発酵 玄米焼酎 球磨川・琥珀熟成 鴨の舞・本吟六調子・十年の転た寝・白岳KAORU 星空ボトル・KUMA SPIRITS AND BOTTLERS MAEWARI harmony・八代不知火蔵 米芳醇日本酒:亀萬 九号酵母 純米酒ソフトドリンク:・阿蘇人サイダー・晩白柚サイダーワイン:・醸音マスカット・ベーリーA・醸音デラウェア

※ジュース、ウーロン茶、コーヒー、紅茶などはドリンクサービスカウンターにて提供

ドリンクも、熊本が誇るラインナップを厳選。

日本酒やワイン、球磨焼酎にソフトドリンクなど、豊富なラインナップで展開されます。

球磨焼酎のフリーフローもあり、豊かな香りと味わいを心ゆくまで楽しむことが可能です☆

九州・熊本フェア スタートキャンペーン

期間:2025年7月22日(火)〜7月31日(木)

特典:

平日ランチ利用 熊本県産牛肉ステーキ を1皿プレゼント

土曜・日曜・平日ディナー利用 熊本県菊池市「道の駅 七城メロンドーム」発祥の人気スイーツ「七城ゼリーシャーベット」 を1つプレゼント(提供 銀座熊本館)

2025年7月22日〜7月31日まで「九州・熊本フェア」のスタートキャンペーンを開催。

平日ランチを利用すると「熊本県産牛肉ステーキ」が1皿もらえます!

土日や平日ディナーの利用では、人気スイーツ「七城ゼリーシャーベット」を1つプレゼント。

熊本県菊池市にある「道の駅 七城メロンドーム」発症のスイーツを楽しめます☆

夏休みイベント

期間:2025年7月26日(土)〜8月31日(日)ランチ、ディナータイム

夏休みのオールデイダイニング「コンパス」には、お子様が夢中になれる体験や楽しいコーナーが盛りだくさん。

家族みんなで、笑顔あふれる夏のひとときを楽しめます!

リトルパティシエ

自分で氷を削って、蜜ペンでカラフルにデコレーションできる「リトルパティシエ」

世界にひとつだけのオリジナルかき氷作りを、パティシエ気分で楽しめます。

リトルバーテンダー

「リトルバーテンダー」では、ソーダにフルーツやタピオカを加え、蜜ペンで好みの味にアレンジ。

キラキラのモクテルを作って、小さなバーテンダー気分が味わえるイベントです☆

ガラポンコーナー

夏休みイベントには、ワクワクの抽選タイムが楽しめる「ガラポンコーナー」も用意。

来店時に渡されるコインで、未就学児〜小学生のお子様がチャレンジできます。

ガラポンの抽選で、「くまモン」グッズが当たるイベントです!

キッズ料理・お菓子コーナー

ブッフェコーナーには、お子様の喜ぶメニューがたっぷり。

ポテトやからあげ、ソーセージなどの料理はもちろん、お菓子も用意しています☆

くまモンがホテルにやってくる!

日時:2025年7月26日(土)11:00〜11:30

場所:メザニンロビー (1F)

2025年7月26日は、「くまモン」が横浜ベイシェラトンホテル&タワーズに登場。

熊本県産の食材を元気にPRしたり、ダンスを披露したりと、「くまモン」ならではのパフォーマンスでゲストを迎えます!

コンパスシェフ 熊本視察記−旅の記録

「九州・熊本フェア」に先立ち、コンパスのシェフが熊本を訪れ、地域の魅力あふれる食材を現地視察。

「阿蘇蔵農園」では、みずみずしい熊本野菜の収穫現場を見学し、生産者のこだわりに触れました。

「くまもと田崎市場」では、鮮度抜群の魚介類を確認し、豊かな海の恵みを実感。

さらに、球磨焼酎の蔵元「大和一酒造元」では、伝統の製法と味わいを学びました。

地域の魅力を一皿一皿に込めて、九州・熊本ならではのお料理が届けられます。

オールデイダイニング「コンパス」當間元氏 プロフィール

2004年、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに入社された當間元氏。

2009年より、宴会キッチンにて婚礼料理や大型宴会料理を担当しながら、専門調理師・調理技能士の資格を取得されました。

2020年、世界料理オリンピック ドイツ大会の「レストラン・オブ・ネイションズ」競技に日本チームの一員として参加、銅メダルを獲得。

これを機に、一般社団法人 全日本司厨士協会神奈川県本部の理事となり、積極的に活動を行っています。

同年7月に宴会副料理長に、2023年8月にオールデイダイニング「コンパス」の料理長に就任。

地域や生産者さまとのつながりを大切にしながら、お客さまに楽しんでいただけるお料理を提供していきたいと語っています。

馬刺しや九州海鮮丼、熊本産牛肉ステーキに郷土料理も楽しめるグルメフェア。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」の「九州・熊本フェア」は、2025年7月22日〜10月17日まで開催です☆

