¼¯»ùÅç¾ë¤Î¸æÏ°Ìç¡¡¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤ËÆÃÊÌ¸ø³«
¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤Î¤¤ç¤¦14Æü¡¢¼¯»ùÅç¾ë=ÄÌ¾Î¡¦Äá´Ý¾ë¤Î¸æÏ°Ìç¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìç¤ÎÃæ¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸æÏ°Ìç¤Î2³¬¡£¡Ø¸©Ì±¤ÎÆü¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ÎÇÑÈÍÃÖ¸©¤Ç7·î14Æü¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ç¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤ÏÄá´Ý¾ëËÜ´Ý¤Î¸æÏ°Ìç¤Î2³¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À40¿Í¤Ï¡¢Ìç¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¤¢¤ëµÞ¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤ë¤È¹¤¤ÈÄ¤Î´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢Áë¤«¤é¤Ï¤ªËÙ±Û¤·¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾ë¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤ËÀÐ¤òÍî¤È¤¹»Å³Ý¤±¤â¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸æÏ°Ìç¤Ï¡¢1873Ç¯¤Î²ÐºÒ¤Ç¾Ã¼º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌ¸Åç»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢½é¤á¤ÆÅÐ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤«¤é¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç¾ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹ë²Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ª·¡¤ê¤Ï¶¹¤¤¡¢ÀÚ¹þ¤ßÀÜ¤®¡¢¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡¢Ï¦Ìç¡¢Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¡×
¸æÏ°Ìç¤Ï¤¤ç¤¦14ÆüÌë¤Þ¤Ç¡¢¸á¸å8»þ¤¹¤®¤«¤é¸á¸å9»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦