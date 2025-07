ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」歩きやすさに感動!スヌーピーの可愛さが光るリゲッタヒールサンダル』を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」歩きやすさに感動!スヌーピーの可愛さが光るリゲッタヒールサンダル

価格:各9,990円(税込)

カラー:ビーグル・スカウト、ジョー・クール、スヌーピー(レッド)

サイズ:S(22〜22.5cm)、M(23〜23.5cm)、L(24〜24.5cm)、LL(25〜25.5cm)

ヒール高さ:約5.5cm

片足の重さ:約280g(Mの場合)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※加工の特性上、柄の見え方が多少異なります

歩きやすさで人気のリゲッタに「スヌーピー」デザインが登場!

履きやすさもデザイン性も両方兼ね備えた「リゲッタ」のサンダル。

独特の形をしているインソールには、さまざまなこだわりが詰まっています☆

今回は、「ビーグル・スカウト」「ジョー・クール」「スヌーピー(レッド)」の3色展開。

どれもコーディネートしやすい落ち着いたカラーとなっています。

ビーグル・スカウト

カーキ系のカラーがおしゃれな「ビーグル・スカウト」デザイン!

甲部分はクロスベルトで足をしっかりホールドしてくれます。

帽子をかぶった「ウッドストック」のワンポイントがキュート☆

夏の装いにも、ソックスを合わせて秋口にも活躍してくれそうです。

ジョー・クール

ブラック×グレーがかっこいい「ジョー・クール」デザインのサンダルです。

サングラスをかけた「スヌーピー」がクール!

「ウッドストック」もサングラスをかけています。

いっしょに「ジョー・クール」気分になりたくなる、おしゃれなサンダルです。

シンプルなデザインとカラーで、いろんな着こなしに合わせやすい!

日常使いにも、ちょっとしたおでかけにも重宝します。

スヌーピー(レッド)

レッド×ホワイトが爽やかでかわいい「スヌーピー(レッド)」デザインのサンダル。

ベルトはワンタッチテープで、着脱がスムーズにできます!

ヒール高さは5.5cmもあり、スタイルアップにも☆

かかとストラップはゴム仕様で、足にフィットします。

正しい歩行をサポートするインソールは、弾力性があり足裏の凹凸にフィットして履き心地をアップ。

足裏全体を使って支えることで歩行時の負担を軽減します。

「スヌーピー」のおうちの屋根と同じ、レッドが映えるサンダル。

「スヌーピー」のかわいらしさを、さりげなくデザインしています。

コーディネートに「スヌーピー」モチーフを取り入れやすい、シンプルで合わせやすいデザインのサンダルです。

ホワイトとレッドの組み合わせが新鮮な「スヌーピー」のサンダルが、コーディネートに取り入れられます。

落ち着いたカラーとシンプルなデザインがおしゃれな、「スヌーピー」のリゲッタサンダル!

『「スヌーピー」歩きやすさに感動!スヌーピーの可愛さが光るリゲッタヒールサンダル』は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」」にて販売中です。

