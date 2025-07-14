£É£Ä£Ï£Í¡¢ÈÎ´ÉÈñÁý¤Ç£³～£µ·î´ü±Ä¶ÈÍø±×£±£²¡ó¸º
¡¡£É£Ä£Ï£Í<7599.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£³～£µ·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£±¡¥£²¡óÁý¤Î£±£³£¸£µ²¯£³£²£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£±£²¡¥£³¡ó¸º¤Î£³£¹²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î¾®Çä¤êÂæ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áý¼ý¤Ë´óÍ¿¤·¤¿°ìÊý¡¢Íø±×ÌÌ¤Ç¤ÏÂç·¿Å¹½ÐÅ¹¤ËÈ¼¤¦ÃÏÂå²ÈÄÂ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤ÉÈÎ´ÉÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎÁý¼ýÁý±×¸«ÄÌ¤·¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Âè£±»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î¾®Çä¤êÂæ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áý¼ý¤Ë´óÍ¿¤·¤¿°ìÊý¡¢Íø±×ÌÌ¤Ç¤ÏÂç·¿Å¹½ÐÅ¹¤ËÈ¼¤¦ÃÏÂå²ÈÄÂ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤ÉÈÎ´ÉÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎÁý¼ýÁý±×¸«ÄÌ¤·¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS