ÂæÉ÷5¹æ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¡¡¹â¤¤ÇÈ¤¬·ã¤·¤¯³¤´ß¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¡¡ÀéÍÕ¡¦¸¤ËÊºë¤«¤éÃæ·Ñ
ÂæÉ÷5¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤Î¸¤ËÊºë¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦ÀÆÆ£¾»¾¼µ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
14Æü¸á¸å15»þ50Ê¬¸½ºß¡¢À²¤ì´Ö¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÀÞ±À¤¬¤«¤«¤ê±«¤¬¹ß¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó2»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢²£²¥¤ê¤Î¶¯¤¤±«¤¬¿ÈÂÎ¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢·ã¤·¤¯¹â¤¤ÇÈ¤¬³¤´ß¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¿å¤·¤Ö¤¤Ç±ó¤¯¤¬Çò¤¯¤«¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹âÂæ¤Î²¼¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãó¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤ËÊºë·¯¥öÉÍ³¤´ß¤Ë¤Ï14ÆüÄ«¡¢¿ô¿Í¤¬ÉÍ¤Ë¹ß¤ê¤Æ³¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤½¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÂæÉ÷5¹æ¤Ï¸½ºß¤âÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤òÂ³¤±¡¢15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÆüËÜ¤Î±è´ßÉô¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦°ñ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦´ä¼ê¸©¤Î±è´ßÉô¤Ë¤ÏË½É÷ÇÈÏ²·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤â¹âÇÈ¤äË½É÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£