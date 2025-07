the band apartが9月12日、ビルボードライブ東京にて<the band apart (naked) at Billboard Live TOKYO 2025>を開催することが発表となった。 “the band apart (naked)”名義のアコースティック編成は、ビルボードライブでは2018年に初登場、2023年には東京、横浜、大阪の3会場を巡るツアーも行われた。今回は東京で1日限り2回公演の開催となる。 ■<the band apart (naked) at Billboard Live TOKYO 2025>9月12日(金) ビルボードライブ東京※1日2回公演・1stステージ:open17:00 / start18:00・2ndステージ:open20:00 / start21:00▼チケット ※飲食代金別・DXシートDuo ¥18,400-(ペア販売)・Duoシート ¥17,300-(ペア販売)・DXシートカウンター ¥9,200-・S指定席 ¥8,100-・R指定席 ¥7,000-・カジュアルシート ¥6,500-(1ドリンク付)【Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)】受付開始:7/21(月)正午12:00【ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ/e+)】受付開始:7/28(月)正午12:00※チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+(イープラス)にてご購入いただけます。※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録(無料)が必要となります。https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 関連リンク◆the band apart オフィシャルサイト◆ビルボードライブ オフィシャルサイト

The post the band apart、1年半ぶりビルボードライブを9月開催 first appeared on BARKS.