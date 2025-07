8月30日(土)、31日(日)に東京・味の素スタジアムにて、国内最大級の<a-nation 2025>が開催されることが発表された。 <a-nation>は2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で21回目の開催となる。 ジャンルの垣根を越えたアーティストラインナップで、これまでに延べ600万人以上を魅了。ライブのみならず、屋外のエリアには<a-nation>ならではのフード、グッズなど、様々なコンテンツも用意される。 なお、出演アーティストの発表及びチケット受付詳細は後日発表。 <a-nation 2025>開催日程 :2025年8月30日(土)、31日(日) 会場 :味の素スタジアム(東京都調布市西町376-3)公式サイト :https://a-nation.net/公式SNS :X(https://x.com/anation_navi/)Facebook(https://www.facebook.com/anation.official/)Instagram(https://www.instagram.com/anation.official/)後援 :エイベックス・グループ企画・制作 :エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社

