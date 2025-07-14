¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¿·¼óÁê¤ò»ØÌ¾¡¡¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³Âè1Éû¼óÁê¤Ë
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥·¥å¥ß¥Ï¥ê¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤Ë¥æ¥ê¥ä¡¦¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³Âè1Éû¼óÁê·ó·ÐºÑÁê¡Ê39¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î·ÐºÑ¸ò¾Ä¤ÇÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÊÆ´Ø·¸¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼óÁê¸òÂå¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆâ³Õ²þÂ¤¤¬È¼¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥·¥å¥ß¥Ï¥ê»á¤Ï¹ñËÉÁê½¢Ç¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³»á¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹ç°Õ¤·¤¿·ÐºÑ¶¨Äê¤Î¸ò¾Ä¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î8·î5Æü¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¹Ô»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÍèÆü¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³»á¤Ï2020¡Á21Ç¯¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿¡£