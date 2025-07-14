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Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ36ÅÙ40Ê¬ (36.7ÅÙ)
Åì·Ð142ÅÙ25Ê¬ (142.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 45 km/h (25 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÆîÅìÂ¦ 650 km (350 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 220 km (120 NM)

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Â¸ºßÃÏ°è    ¤¤¤ï¤­»Ô¤ÎÅìÌó140km
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ37ÅÙ05Ê¬ (37.1ÅÙ)
Åì·Ð142ÅÙ30Ê¬ (142.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 45 km/h (25 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÆîÅìÂ¦ 650 km (350 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 220 km (120 NM)

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Â¸ºßÃÏ°è    ¶ß¾ØÌ¨¤ÎËÌÀ¾Ìó40km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ42ÅÙ10Ê¬ (42.2ÅÙ)
Åì·Ð142ÅÙ55Ê¬ (142.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 50 km/h (28 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ46ÅÙ25Ê¬ (46.4ÅÙ)
Åì·Ð146ÅÙ35Ê¬ (146.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÅì 45 km/h (25 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)

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