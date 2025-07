【楽天ブックス:BANDAI SPIRITS プラモデル商品 販売再開】 7月14日 再開

「MG 1/100 ゴッグ」

楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品が販売再開している。

今回確認できた商品は、ガンプラより「MG 1/100 ゴッグ」や「HGUC 1/144 バウンド・ドック」のほか、美少女プラモデルより「Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク」や「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」、SDガンダムのプラモデルより「BB戦士 C.E.運命の対決セット」の計5製品が販売再開している。

購入する際の注意点として、支払方法が「クレジットカード決済」のみとなっている。

「HGUC 1/144 バウンド・ドック」

「Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク」

「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」

「BB戦士 C.E.運命の対決セット」

7月14日16時ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ

THE IDOLM@STER(TM)& (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021