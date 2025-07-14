Ê¢¥Á¥é¶â¥á¥À¥ë40ºÐ°½À¥¤Ï¤ë¤«VS¥Ç¥«¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹72ºÐ¾¾ºä·Ä»Ò¡Ä¾×·âà¿Æ»Òá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï³Ú¾¡¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥é¥Ã¥×¤¹¤´¤«¤Ã¤¿!¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¡×
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¾×·â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Î¾×·â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òNHK¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾×·âÅª¤ÊÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Âè3²ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤È¾¾ºä·Ä»Ò¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÊì¤ÈÌ¼¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Ï¤¼¤ÒËÜÊÔ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¡Âè3²ó¡ØYO¡ª½ÏÇ¯Î¥º§¤Ï½ª³è¤ÎÅ¨¡ª¡ÙÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿Æ»ÒÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤ÎÊì¡¦»³¸ý²í»ÒÌò¤Î¾¾ºä·Ä»Ò(72)¤ÈÄ¹½÷¡¦ÌÄ³¤Ìò¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«(40)¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö·Ä»Ò¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤¹¤´¤«¤Ã¤¿!¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¡×
¡¡à½ª³è¥³¥á¥Ç¥£¡¼á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¡£12ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÌ¼¤Ç¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¾¾ºä·Ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ç²ÎÈÖÁÈ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï³Ú¾¡¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö·Ä»Ò¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤¹¤´¤«¤Ã¤¿!¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¾¾ºä¤µ¤ó¸µµ¤¤À¤Í¡£72ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ó¡×¡ÖÌÄ³¤¤òÎ¿²ï¤¹¤ë²í»Ò¥é¥Ã¥×¤Î´°À®ÅÙ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö±ýÇ¯¤ÎÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Èµ©Âå¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤ÎÊìÌ¼¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö²ÐÎÏ¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤âÌ¼¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÎ¾Êý²ò¤ëYo¡Á½ª³è²ð¸î¿ÈÊÕÀ°Íý¡¢Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼Â´¶¤·¤Á¤ã¤¦Yo¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£