ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î´ØÍ¿ÍÌµ¤ò½ä¤ëÌäÂê¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÅÎÀñ¤µ¤¬È¯Ã¼¡×¤È»ØÅ¦
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬£±£´Æü¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÄ´ºº¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö°¯Èþºä°æË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï»áÂ¦¤Ïº£·î£µÆü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¡Ö£Á¡õ£Ó¡×¤ÎÎ¬¾Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö°¯Èþºä°æË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¡×¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤ØÀâÌÀ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¥É¥é¥Õ¥Èºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ÊÁ°¤ËÆ±Ë¡Î§»öÌ³½ê¤È¶¨Æ¯¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿£×£ï£ò£ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÅÙ»ÈÍÑ¤·¤¿¡×¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£Æ±»öÌ³½ê¤Î´ØÍ¿¡¢¤ª¤è¤ÓÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæµï»áÂ¦¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤¤»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Â¾°Æ·ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÌµÃÇ¤ÇÎ®ÍÑ¤·¤ÆÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¤«¤Ä¡¢£×£Ï£Ò£Ä¤Îºî¼ÔÌ¾¤¬»Ä¤ëÊýË¡¤Ç£Ð£Ä£Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅþÄì»öÁ°¤ËÁÛÄê¤â¤·¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Â¾°Æ·ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Â¾°Æ·ï¤Î¼éÈëµÁÌ³¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¸í¤Ã¤ÆÎ®½Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¤ÊÌäÂê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°¯Èþºä°æË¡Î§»öÌ³½ê¡½¡×¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë°ìÀÚ´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜ·ï¤Ï¾ðÊó´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÅÎÀñ¡Ê¤º¤µ¤ó¡Ë¤µ¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶öÁ³°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤À¤È¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°¯Èþºä°æË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ê¤É¤Ï¡¢Åö¿¦¤é¤Î¿¿°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£