¡Ú¹Åç¡Û¾²ÅÄ´²¼ù¡ÖËÍ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¤Ê¤Î¤Ç¡×ËÜµòÀï¤Ï£¹ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£¶Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø
¡¡¹Åç¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬£±£´Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼¡²óÅÐÈÄ¤Î£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬£´²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£¶ÇÔÌÜ¡Ê£·¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿£¸Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï£¶Ï¢ÇÔ¡££±£µÆü¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤£¸¾¡¤ÎÅì¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¡£¡ÖÀÜÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¡£ËÍ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¼«³Ð¤ò¶»¤ËÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£··î¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£¸ÇÔ¡£µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È·î´Ö£²£°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòÇ¯£¹·î¤Î¶ì¤¤µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¶ìÀï¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î£²»î¹ç¡¢ËÍ¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤È¤³¤í¤è¤ê¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡£Á°²ó¤âÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥¬¥Ä¥ó¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºòÇ¯¡Ê£¹·î¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç£²ÀïÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¡¢ÂÇÀþ¤Ï£±£µÀïÏ¢Â³¤Ç£³ÆÀÅÀ°Ê²¼¡££±£¹£µ£¹Ç¯¤Î£±£·»î¹çÏ¢Â³°ÊÍè¡¢£¶£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÉÏÂÇ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Àè¼èÅÀ¸¥¾å¤ÏÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î£²»î¹ç¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£±ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢£²ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¾õ¶·Åª¤Ë¡¢Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ£²ÅÀ¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤ò¡£³Æ²ó¤ÎÀèÆ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ËÜµò¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï¡¢£²£±Ç¯£±£°·î£±£³Æü¤Î¹õÀ±¤òºÇ¸å¤Ë£¹Àï£µ¾¡¡££³Ç¯´ÖÉé¤±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥¿¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤À¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Û¤É¶¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¶¤áÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¡£