£É£Î£Ç£Ó¡¢9-5·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬7¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦3-5·î´ü¤â54¡óÁý±×
¡¡£É£Î£Ç£Ó <245A> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬7·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯9·î-25Ç¯5·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.3¡óÁý¤Î3.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î4.7²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï71.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î74.4¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿6-8·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.0¡óÁý¤Î1.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë3-5·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ53.8¡óÁý¤Î2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.3¡ó¢ª10.1¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿6-8·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.0¡óÁý¤Î1.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë3-5·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ53.8¡óÁý¤Î2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.3¡ó¢ª10.1¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹