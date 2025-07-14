ÆüËÜ£Ð£Ã¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾39¡ó¸º±×¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡ÆüËÜ£Ð£Ã¥µー¥Ó¥¹ <6025> [Ì¾¾Ú£Î] ¤¬7·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯9·î-25Ç¯5·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ78.6¡ó¸º¤Î1200Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯8400Ëü±ß¢ª5800Ëü±ß(Á°´ü¤Ï9500Ëü±ß)¤Ë68.5¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ38.9¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿3-8·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯8300Ëü±ß¢ª5700Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï7900Ëü±ß)¤Ë68.9¡ó¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ27.8¡ó¸º±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë3-5·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ72.5¡ó¸º¤Î1100Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.1¡ó¢ª0.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯8400Ëü±ß¢ª5800Ëü±ß(Á°´ü¤Ï9500Ëü±ß)¤Ë68.5¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ38.9¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿3-8·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯8300Ëü±ß¢ª5700Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï7900Ëü±ß)¤Ë68.9¡ó¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ27.8¡ó¸º±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë3-5·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ72.5¡ó¸º¤Î1100Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.1¡ó¢ª0.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹