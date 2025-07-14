¿·¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡ª½é²ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬139Ëü²óÆÍÇË
Âç¿¹ÆîÊþ¡ßÁêÍÕ²íµª¡ß¾¾²¼Æà½ï¤Î¹ë²Ú¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ç¡¢7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛEpisode1¡Ö»¦°Õ¤Ï±Ç¤ë¡×¡Ê½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¿åÍË¤è¤ë9»þ¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ºî¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ë²Ã¤¨º´Æ£¹À»Ô¡¦±óÆ£·û°ì¡¦¸÷ÀÐ¸¦¡¦°ËÆ£½ß»Ë¤È¤¤¤¦¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î¶¥±é¡¢µÓËÜ²È¡¦Ê¡ÅÄÌ÷¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè1ÏÃ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¿ô¤¬139Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê1,398,101ºÆÀ¸¡¿7·î9Æü¡Á7·î13Æü¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡Ë¡£
¢¡TVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡ª
¡È¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡ÖSSBC¡áÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSousa Sien Bunseki Center¡Ë¡×¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢SSBC¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡ÉSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Âç¿¹ÆîÊþ±é¤¸¤ë°Ë³À½¤Æó¤ÏSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Îµ¡Æ°Ê¬ÀÏÃ´Åö¡£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¯¤ë¡È¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¡É¤ÇÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤òÇìÉã¤Ë»ý¤ÄÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº¤òÁêÍÕ²íµª¤¬¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡¦¼çÇ¤¤Ç°Ë³À¤È¤Ï¸µÉ×ÉØ¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄÌøÍÚ¤ò¾¾²¼Æà½ï¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î¾ðÊóÊ¬ÀÏÃ´Åö¡¦ÌÚÂôÍýÌò¤Ë°ËÆ£½ß»Ë¡¢SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤ò¤Þ¤È¤á¤ë·¸Ä¹¡¦³ë¸¶ÌÐÌò¤Ë¸÷ÀÐ¸¦¡¢¾¼ÏÂµ¤¼Á¤ÊÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡¦È¬½Å³ß²íÉ×Ìò¤Ë±óÆ£·û°ì¡¢¸µ·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤Ë¤·¤Æ¸½Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Îµ×À¤½Ó²ðÌò¤Ëº´Æ£¹À»Ô¤È¡¢¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤¬ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¼çÌòµé¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¯SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î¼êË¡¤Ë¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ë³À¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¦Ì¾ÇÈ¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¥³¥ó¥Ó¤äÁÜºº°ì²Ý¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡¢È¬½Å³ß¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉô²¼¤ÎÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤È¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¡¢º£ºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ä²ñÏÃ·à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤·¤ÆTVer¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£