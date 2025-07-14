ÂæÉ÷4¹æ ÂæÏÑ¤ÎÇÀÎÓÃÜ¿å»ºÈï³²Ìó129²¯±ß¤Ë ÂæÆî¤¬Èï³²ºÇ¤âÂç¤¤¯
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ë¤Ï13Æü¡¢ÂæÉ÷4¹æ¤Ë¤è¤ëÇÀÎÓÃÜ¿å»ºÈï³²³Û¤¬Æ±Æü¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢¿ä·×¤Ç25²¯6548ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó129²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©»ÔÊÌ¤Ç¤ÏÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î¿ä·×Èï³²³Û¤¬9²¯¸µ¡ÊÌó45²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÉ÷4¹æ¤Ï6ÆüÌë¤«¤é7ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÏÑÀ¾Éô¤òÄ¾·â¡£ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¤äÂæÆî»Ô¤òÃæ¿´¤ËÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¸©»ÔÊÌ¤Î¿ä·×Èï³²³Û¤ÏÂæÆî»Ô¤¬9²¯3137Ëü¸µ¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¡¢²ÅµÁ»Ô¤¬7²¯491Ëü¸µ¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¡¢±ÀÎÓ¸©¤¬4²¯2100Ëü¸µ¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Ê¤É¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤ÏÇÀ¶ÈÈï³²¤¬¿ä·×¤Ç17²¯7276Ëü¸µ¡ÊÌó89²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£Èï³²¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¡¢¥Ö¥ó¥¿¥ó¡¢¥°¥¢¥Ð¡¢¥¿¥±¥Î¥³¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÃÜ»º¤Ï3463Ëü¸µ¡ÊÌó1²¯7400Ëü±ß¡Ë¡¢¿å»º¤Ï2²¯5151Ëü¸µ¡ÊÌó13²¯±ß¡Ë¡¢ÎÓ¶È¤Ï5338Ëü¸µ¡ÊÌó2²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤Î¿ä·×Èï³²³Û¤Ï4²¯5320Ëü¸µ¡ÊÌó23²¯±ß)¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÂæÉ÷4¹æ¤Ï6ÆüÌë¤«¤é7ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÏÑÀ¾Éô¤òÄ¾·â¡£ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¤äÂæÆî»Ô¤òÃæ¿´¤ËÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¸©»ÔÊÌ¤Î¿ä·×Èï³²³Û¤ÏÂæÆî»Ô¤¬9²¯3137Ëü¸µ¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¡¢²ÅµÁ»Ô¤¬7²¯491Ëü¸µ¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¡¢±ÀÎÓ¸©¤¬4²¯2100Ëü¸µ¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Ê¤É¡£
ÃÜ»º¤Ï3463Ëü¸µ¡ÊÌó1²¯7400Ëü±ß¡Ë¡¢¿å»º¤Ï2²¯5151Ëü¸µ¡ÊÌó13²¯±ß¡Ë¡¢ÎÓ¶È¤Ï5338Ëü¸µ¡ÊÌó2²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤Î¿ä·×Èï³²³Û¤Ï4²¯5320Ëü¸µ¡ÊÌó23²¯±ß)¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë