¡ÖÂ¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡È»ýÉÂ¡É¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Èµ¤¾æ¤ÊÁÇ´é¡É
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Í¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£
ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é¼¡¤ÎÆü¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÈÌô¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎÍ§¿Í¤Ç°ì»þ´ü¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëA¤µ¤ó¤À¡£
7·î3Æü¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë±óÌî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËµßµÞ¼Ö¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò¶áÎÙ½»Ì±¤é¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û½¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð»ö·ïÀ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤«¤é»à¸å¿ôÆü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ï¢Æü¤Î½ë¤µ¤Î¤¿¤á¤«°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤«¤éÈà½÷¤¬»ô¤¤»Ï¤á¤¿¥é¥°¥É¡¼¥ë¤Î°¦Ç¡¦½¥¤¯¤ó¤ÏÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
±óÌî¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯1·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¡Ô°ì¿Í¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡È´°Á´¥Õ¥ê¡¼Àë¸À¡É¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Èà½÷¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ê¡¢6·î26Æü¤Ë¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆË¬Ìä´Ç¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ27Æü¤Ë¡È·ÜÆù¤Î¾È¤ê¾Æ¤¡É¤òÄ´Íý¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤ËSNS¤Î¹¹¿·¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
±óÌî¤µ¤ó¤Ï6ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£19ºÐ¤Î¤È¤¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï3ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢15ºÐ¤«¤éÀÝ¿©¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¤âµÙÍÜ¸å¤ÎÂçÌò¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö10Âå¸åÈ¾¤Ç²á¿©¤ÈÓÒÅÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡È3Ç¯´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¡É¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¡¢µÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹ç³Ê¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤â²á¿©¤Î¾É¾õ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢Áé¤»¤ÆÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÀÝ¿©¾ã³²¤Ë´Ù¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø³é°¦¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ±óÌî¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤«¤éÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÅÇ¤±¤Ð¤¤¤¤¡É¤È´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬½¬´·²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ñ¸«¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¡ÈÀÝ¿©¾ã³²¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤À¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ä¤ÏºÇ¸å¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤È¹ðÇò¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÈÀÝ¿©¾ã³²¤ÎÊý¡¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤â¾¯¤Ê¤¤¡É¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
A¤µ¤ó¤ÏËÜ»ï¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±óÌî¤µ¤ó¤Ï¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤Êý¤Ê¤Î¤ÇÅö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÌó1Ç¯¤Û¤ÉÄ¾ÀÜÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÇ»¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡ÖÊâ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±óÌî¤µ¤ó¤¬²ìÍèÀé¹á»Ò¡Ê63¡Ë¤ä±ÊÅçÉÒ¹Ô¡Ê68¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿21Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Î±«»±¡Ù¸ø±éÅö»þ¤ÎÈà½÷¤ÎÂÎÄ´°ÛÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±óÌî¤µ¤ó¤Ï±ÊÅç¤µ¤ó¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼Â¤Ï¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤¹¤°¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Èà½÷¤Ï20Ç¯¤´¤í¤«¤éÂº¬´É¾É¸õ·²¤Î»ýÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âº¬´É¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÂº¬´ÉÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëæú¹ü¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂÄìÉô¤ÎÄË¤ß¤ä¤·¤Ó¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤À¡£°åÎÅ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÂ¼ó¤ÎÇ±ºÃ¤Ê¤É³°½ý¤äÆ°Ì®¹Å²½¤·¤¿·ì´É¤Ê¤É¤Î°µÇ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Èº½Íø¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ó¥¸¥ó¤¹¤ë´¶³Ð¡É¤¬¤¢¤ë¿À·ÐÄËÅª¤Ê¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢±¿Æ°»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌëÃæ¤ËÄË¤ß¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¡È¸½¾ì¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¤¬¤È¤Æ¤â¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¯¤ë¤Ö¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¼ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¯·¤¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Ç¤ÏÂ¼ó¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ª¼ò¤Î°û¤ß¤¹¤®¤â¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ±¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡È¤È¤Ë¤«¤¯Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡É¤È¡£Èà½÷¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÊì¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼å²»¤ÏÀäÂÐ¤ËÅÇ¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤È¤âÌò¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÈÖ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò·è¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£Èà½÷¤ÏËÜÊª¤ÎÌò¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¤µ¤ó¡Ë
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ç13Ç¯¡¢Ãø½ñ¡Ø°ìÅÙ¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤Ø¡¢°ìÅÙ¤â°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ÇÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼ÂÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊì¤Îºá¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¡£»º¤á¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¤è¤¯´é¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢ÀÄ¤¤ÀöÌÌ´ï¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢É¡·ì¤¬¥Ü¥¿¥Ü¥¿Íî¤Á¤ë¤Î¤òµã¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£
»ä¤¬ÂÀ¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ØÅÇ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤¿¤Î¤âÊì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ä¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Æ»ä¤â¶ì¤·¤à¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊì¤Î¼öÇû¡É¤ËÄ¹Ç¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤ª¼ò¤Ï¤½¤â¤½¤âÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¡ÈÈà½÷¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È½÷¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÊì¿Æ¤Îµ¡·ù¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡È¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡£
Êì¿Æ¤Ï2¡Á3Æüµ¢Âð¤»¤º¡¢±óÌî¤µ¤ó¤¬Äï¤¿¤Á¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¤µ¤ó¡Ë
Êì¿Æ¤Ï22Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Áò¼°¤Ë¤âÈà½÷¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤É¤Èà½÷¤Ï±£¤ì¤ÆÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤À¤¤¤ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÅÙ¿ô¤Î¹â¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯2·î¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ç¡¢¡Ø1.8¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤¤¤¤¤Á¤³¡ÊÇþ¾ÆÃñ¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô20ÅÙ°Ê¾å¡Ë¤ò2Æü¤Ç°û¤à¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çß´³¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤Ç³ä¤ë¤¿¤á¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°û¤ß¤¹¤®¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÔÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æü¤ÏÍâÆü¿çÌ²ÉÔÂ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÌô¤ò°û¤ó¤Ç½¢¿²¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤½¤â¤½¤â¤ª¼ò¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡Õ¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¶ìÌå¤·¡¢°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£A¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë²¿²ó¤«ÃÏÊý¤ÇÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥é¥ó¥¯2¸ÄÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¸ø±é¤Ç¤ÏÂ¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤ê¡¢³°¤Ç°û¤ßÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÉô²°¤Ç°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÁêÅö°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢»Å»öÀè¤ä¹µ¼¼¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ËÈà½÷¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¤ß²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¡È¥ä¥À¡É¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¤À¤±¡Ø¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ç13Ç¯¤ÎËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×
±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿º£¤ÎÈà½÷¤Î±éµ»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£