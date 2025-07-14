³èÆ°ºÆ³«¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¡¡Âè2ÂåÉ½·èÄêÀï½à·è¾¡¤Ë¿É¾¡¡¡16Ç¯¤Ö¤êÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤Ø¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¡Ö²æ¡¹¤ÏÄ©Àï¼Ô¡×
¡¡¡þÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡¦À¾´ØÅìÍ½ÁªÂè2ÂåÉ½·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö3¡½2Á´Àîºê¥¯¥é¥Ö¡Ê2025Ç¯7·î14Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡º£Ç¯¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌîµåÉô¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬Á´Àîºê¥¯¥é¥Ö¤ò3¡½2¤Ç²¼¤·¡¢¤¢¤¹15Æü¤ÎÀ¾´ØÅìÍ½Áª¡¦Âè2ÂåÉ½·èÄêÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2²ó2»à»°ÎÝ¤«¤éÀÐÌÓÂçÃÏ³°Ìî¼ê¤Î°ìÎÝÀþ¥Ð¥ó¥È¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤êÀèÀ©¡£5²ó¤Ë¤ÏµÜÀîÎç³°Ìî¼ê¤ÎÃæµ¾Èô¡¢7²ó¤Ë¤âÄ«²¬·Ä³°Ìî¼ê¤Îº¸Ãæ´ÖÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦°ÂÆ£Íø¶êÅê¼ê¤¬ºÇ½ª²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀº¹¤Î¿É¾¡¤Ë°ËÆ£Í´¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶¥¤Ã¤¿»î¹ç¤òºÇ¸åÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤ÎÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1ÂåÉ½·èÄêÀï¤ÎÇÔ¼Ô¤È¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¤ç¤¦¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊËÜÂç²ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£