¡Ú¿À¼èÇ¦Ï¢ºÜ¡ô5¡Û¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼½ÀÆ»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¹ðÇò¡¡¿À¼èÇ¦¡¡¤ªÁ°¤Î¿´¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ê£µ¡Ë¡ÛÃæ³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿£±£¹£·£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¹»ÆâË½ÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤½¤³¤éÃæ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏË½ÁöÂ²¤Î»Ò¤â¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¥·¥ó¥Ê¡¼¤òµÛ¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤«¤éÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¥«¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤É¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¹Ó¤ì¤¿Æ»¤ËÆÍ¤¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Êì¿Æ¤¬Ë«¤á¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë»Ò¤À¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤¬¤É¤ì¤À¤±¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¶¯À©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡££¶£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤éº£¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤Á¤ã¤¦¾ìÌÌ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÌá¤ë¤±¤É¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Îéµ·¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤éÉé¤±¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢´é¤ò¤½¤à¤±¤Æ¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¡×¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¿Æ¤Ë¡ÖÆ¬²¼¤²¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤êÆ¬¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¡£¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ëÀµ·î¤È¤«¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡©¡¡¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¿Æ¤âµã¤¯¤è¤Í¡£
¡¡½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤ÎÆâ¿½½ñ¡¢ÆÃµ»¤ÎÍó¤Ë³ÊÆ®²È¤È¤«ÉðÆ»²È¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ÀÆ»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÉã¿Æ¤Ë¸À¤¦¤È¡ÖÂÎ¤âÂç¤¤¤¤·¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤É¤¦¤À¡©¡×¤Èµåµ»¤ò´«¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉã¿Æ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬½ÀÆ»¤ÎÄ®Æ»¾ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç´õË¾¤·¤¿¤ó¤À¤·¡¢Îéµ·ºîË¡¤â¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÆÌÜÉ¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®Æ»¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º·Á¤«¤éÆþ¤ë¡£¡Ö¿ÀÁ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÎé¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÎé¡×¤ÈËè²ó¡¢É¬¤º¤ä¤ë¤ó¤À¡£½µ£³²ó¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¿ÀÁ°¤ËÎé¡ª¡×¤â¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÉðÆ»¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÄ®Æ»¾ì¤¬·ë¹½À¹¤ó¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¶¯¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï½é¿´¼Ô¤Ç¤âÎÏ¼«Ëý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥óÅê¤²¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î½ÀÆ»¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£