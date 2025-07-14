»°É©¿©ÉÊ Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê ¿¹ÎÓÍ³ÍèJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³èÍÑ ÃÏ°è¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë»Ù±ç
»°É©¿©ÉÊ¤Ï½©ÅÄ¸©Í³ÍøËÜÁñ»Ô¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤È¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¡£7·î7Æü¡¢Í³ÍøËÜÁñ»ÔÌò½ê¤ÇÌ«µ®¿®»ÔÄ¹¡¢º´Æ£Ã£Ìé»°É©¿©ÉÊ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¢²¼Â¼Íº°ìÏº¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢3¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿¹ÎÓÍ³ÍèJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤äÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
½©ÅÄ¸©Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ï¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤òÀë¸À¡£ÁíÌÌÀÑ¤ÎÌó75¡ó¤òÀê¤á¤ëË¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇµÛ¼ýÎÌ¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¤äÃÏ°è»ººà¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»°É©¿©ÉÊ¤Îº´Æ£¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¹°èÂè°ìÅý³ç¤ÏÆ±»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢23Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¡×¤òÌ³¤á¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤â¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿±ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»°É©¿©ÉÊ¤¬¡¢¿¹ÎÓ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ¤·¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¼Ò¤ò¾Ò²ð¡£Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¿¹ÎÓÍ³Íè¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ëÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ï¿¹ÎÓ·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤è¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¤«¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò»Ù±ç¡£»°É©¿©ÉÊ¤ÏÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤È¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤«¤éÁÏ½Ð¤·¤¿J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
3¼Ô¤ÏÃÏ°è¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£