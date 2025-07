クリスピー・クリーム・ドーナツに、ベネッセコーポレーションが提供する幼児の教育・成長支援ブランド「こどもちゃれんじ」とコラボレーションしたドーナツが登場!

“おいしく学べる”夏限定の特別なコラボレーション教材が“本物のドーナツ”になった「“こどもちゃれんじ”ミニ ボックス」が期間限定で発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「”こどもちゃれんじ“ミニ ボックス」

販売期間:2025年7月25日(金)〜10月上旬頃予定 ※なくなり次第終了

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事を除く

2024年夏に開催されたベネッセが運営する参加型コンサート「しまじろうコンサート」とコラボレーションし、ドーナツを通してたくさんの子どもたちに笑顔を届けた「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が「こどもちゃれんじ」とコラボレーション!

8月号" />

3〜4歳向けの「ほっぷ」講座8月号にて、クリスピー・クリーム・ドーナツの世界観たっぷりの、楽しく学ぶことができる3つのコラボ教材「かずのドーナツやさん」「キッズワーク」「動画」が提供されていますが、コラボ教材に登場するドーナツが“本物のドーナツ”になってお店に登場します。

コラボ教材をモチーフにした新メニュー「“こどもちゃれんじ”ミニ ボックス」は、コラボ教材に登場するドーナツを再現。

さらに、子どもたちに大人気のキャラクター「しまじろう」デザインのボックスも期間・数量限定で登場します。

また、コラボ教材では、クリスピー・クリーム・ドーナツ仕様の限定デザインで本格的な「ドーナツ屋さんごっこ」が楽しめるのもポイント。

コラボドーナツのシールを用いて学べるドリルやクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗で撮影したリアルな映像教材を通して、クリスピー・クリーム・ドーナツの世界観で楽しく数について学んでいただくことができます☆

※「しまじろう」デザインの限定ボックスは数量限定となり、なくなり次第終了となります

“こどもちゃれんじ”ミニ ボックス (20個)​​

価格:テイクアウト 2,592円(税込)/イートイン 2,640円(税込)

ベネッセコーポレーション<こどもちゃれんじほっぷ>「かずのドーナツやさん」とおいしくコラボした、ミニドーナツ20個入り。

教材に登場するドーナツと同じモチーフを飾ったミニ チョコ ハート、ミニ キャラメル スマイル、ミニ ストロベリー&カスタードの3種類がアソートされています。

さらに、人気のミニ ホワイト スプリンクルとミニ カスタード、各4個入り。

ドーナツを楽しみながら、家族や友達と学ぶ楽しさも広がります。

「しまじろう」デザインの限定ボックス「しまじろう スペシャルパッケージ」での提供です。

“こどもちゃれんじ”ミニ ボックス ハーフ(10個)

価格:テイクアウト 1,522円((税込)/イートイン 1,551円)(税込)

「かずのドーナツやさん」に登場するドーナツと同じモチーフを飾った同じデザインのドーナツ3種類とミニ ホワイトスプリンクル、ミニ カスタードの各2個入りボックス。

家族やお友だちとシェアしやすいミニサイズのドーナツが10個入っています。

※「しまじろう」デザインの限定ボックス「しまじろう スペシャルパッケージ」での提供となります

“こどもちゃれんじ”ミニミニ ボックス (3個)

価格:テイクアウト 561円(税込)/イートイン 572円(税込)

教材に登場するドーナツと同じモチーフを飾ったミニ チョコハート、ミニ キャラメル スマイル、ミニ ストロベリー&カスタードのミニドーナツ3種類を1個ずつ詰め合わせたミニミニボックス。

自分用としてはもちろん、ちょっとした手土産としても喜ばれるアソートになっています。

※ミニドーナツの単品販売は実施されません

※店舗により価格が異なる場合があります

コラボ教材に登場するドーナツ「ミニ チョコ ハート」「ミニ キャラメル スマイル」「ミニ ストロベリー&カスタード」を詰め込んだボックスセット。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年7月25日より販売される「”こどもちゃれんじ“ミニ ボックス」の紹介でした☆

