¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ 4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Öー¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡È¯ÇäµÇ°¤·ÆÃÅµ²ñ³«ºÅ¤â
¡¡¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤¬¡¢4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Öー¡Ù¤ò10·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ßー¡×¥Ð¥¤¥é¥ë¾å°Ì¡¡ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë1¶Ê¤Ë¡©¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢7·î13Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØARENA LIVE 2025 ½øÇËµÞ¡Ù¤Î½ª±é¸å¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¾å¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢¿·¶Ê3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²¥ó¥¸¥Ö´ÑÂ¬½ê¸ÂÄêÈ×¤È¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥á¥ó¥Ðー¥½¥íÈ×7¼ï¤ÎÁ´10·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥²¥ó¥¸¥Ö´ÑÂ¬½ê¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÂÄê¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TOWER RECORDS ONLINE¤Ë¤Æ7·î21Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢11·îº¢¤Ë¤Ï¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÅµ²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë