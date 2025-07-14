ÆùÂÎÈþÏÃÂê¤Î¥É·³¥Ø¥½¥ó¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤Î¿©À¸³è¡Ö1Æü5²óÀÝ¼è¤·¡Ä¡×¡¡¸µMLBÁª¼ê¤â¶Ã¤¡Ö»éËÃ¤¬1oz¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×
Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î¼Â¶·ÀÊ¤ÇÆùÂÎ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¿Í26ºÐ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬ÊÆÃæ·Ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë7²óÅÓÃæ¡¢¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÂåÂÇ½Ð¾ì¡£ÂÇÀÊÃæ¤Ë¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÆùÂÎ¶¯²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼Â¶·ÀÊ¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖROKU¡×¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ú¥ó¥¹»á¤¬¡ÖÈà¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï»éËÃ¤¬1¥ª¥ó¥¹¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÚÆù¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤¬¡Ö¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¢¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà¤Ï1½µ´Ö¤Ë6Æü´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤À¤±¥ª¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢6Æü´ÖÁ´¤Æ¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥Õ¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢40¥°¥é¥à¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò1Æü5²óÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆùÂÎ¶¯²½¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬Ï³¤ì¡¢¥Ú¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö»ä¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¥à¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ç®¿´¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎÈþ¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤ò5-2¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë