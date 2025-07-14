¤Ê¤¼ÈîËþ¤Î¿Í¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ±¿Æ°¤òÁý¤ä¤»¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÈîËþ´íµ¡¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
ÈîËþ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í³²¤Ê²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂç³Ø¤Ç±ÉÍÜ³Ø¾åµé¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Obesity care: why ¡Èeat less, move more¡É advice is failing
¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤Ï¡ÖÈîËþ¤Ï°Õ»ÖÎÏ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê£»¨¤ÇËýÀÅª¤ÊºÆÈ¯À¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÀ®¿Í¤ÎÌó26.5¡ó¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌó22.1¡ó¤¬ÈîËþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÈîËþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö1260²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó18Ãû6000²¯±ß)¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Â»¼º¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤ÈÁá´ü»àË´¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬714²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó10Ãû5000²¯±ß)¡¢¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹(NHS)¤¬µò½Ð¤¹¤ë¼£ÎÅÈñ¤¬126²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó1Ãû9000²¯±ß)¡¢¼º¶È¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬121²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó1Ãû8000²¯±ß)¡¢Èó¸ø¼°¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬105²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó1Ãû5000²¯±ß)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ³èÆ°²È¤ä·ò¹¯ÀìÌç²È¤Ï¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¤Ë²Ý¤¹º½ÅüÀÇ¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤Î¹¹ð¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹©¶ÈÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÀ®Ê¬ÊÑ¹¹¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©Êó¹ð½ñ¡ÖNational Food Strategy(¹ñ²È¿©ÎÈÀïÎ¬)¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥ó¥Ö¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñÌ±¤ò³²¤·¡¢¹ñ²È¤òÇË»º¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿©ÎÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬È´ËÜÅª¤ÊÀ¯ºöÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÈîËþ¤Î¥³¥¹¥È¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö1500²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó22Ãû1000²¯±ß)¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯ºö¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈîËþ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤òÌµ»ë¤·¤¿À¯ºö¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï°äÅÁ¤äÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¡¢Ê¸²½Åªµ¬ÈÏ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔÍø¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢¿¦¶È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°²þÁ±¤Ç´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀè¿Ê¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¸½Âå¿Í¤¬À¸¤¤ë´Ä¶¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë´Ä¶¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë´Ä¶¤È¤Ï¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç±ÉÍÜ²Á¤ÎÄã¤¤¿©ÉÊ¤¬¤É¤³¤Ç¤â°Â²Á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¼ÖÃæ¿´¤ÎÅÔ»Ô¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿Í¾²Ë»þ´Ö¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¿ÈÂÎ³èÆ°¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅù¤·¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢°Â²Á¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç±ó¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¯¡¢±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎÐÃÏ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÈîËþ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ï°Û¾ï¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¾ï¤ÊÀ¸Êª³ØÅªÈ¿±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈîËþ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ·ÏÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈîËþÂÐºö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥«¥í¥ê¡¼À©¸Â¤äÄê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤Ï¸ºÎÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ë¤È¡ÖÈîËþ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤À¡×¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¸ÀÀâ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÊÐ¸«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤ÏÈîËþ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1¡§ÈîËþ¤ÏËýÀ¼À´µ¤À¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë
°Õ»ÖÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÈîËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈîËþ¤ÏºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê²ò·èºö¤äµÞ·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÎ·ÏÅª¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡2¡§ÂÎ½Å¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤ËÂÐ½è¤¹¤ë
ÂÎ½Å¤Ë´ð¤Å¤¯º¹ÊÌ¤Ï³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤Þ¤Ç¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤Ï¡¢¡ÖÊÐ¸«¤ò¸º¤é¤·¤ÆÊñ³çÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤ÇÊÐ¸«¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌç²È¸¦½¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡3¡§¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Â¿ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë
ÈîËþ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ·×²è¤Ï´µ¼Ô¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ä¿´Íý¾õÂÖ¡¢¼Ò²ñÅª¾õ¶·¤Ê¤É³Æ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°åÎÅ¼Ô¤È´µ¼Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÁí¹çÅª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹»Ù±ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡4¡§¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë
¤¢¤ë¿Í¤¬ÈîËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÈîËþÂÐºö¤Ç¤Ï·ò¹¯Åª¤ÊÁªÂò¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¹½Â¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¡¼¥ë¥É»á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢±¿Æ°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²þÁ±¡¢º¬¸»Åª¤ÊÉÔÊ¿Åù¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£