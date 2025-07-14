K-POP¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¡ÄBLACKPINK¡¢Spotify¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤Ë¡ª¿·¶Ê¡ØJUMP¡Ù¤Ç²÷µó
BLACKPINK¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¡È¸Â³¦SHOT¡É
7·î14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢BLACKPINK¤Î¿·¶Ê¡ØJUMP¡Ù¤¬Spotify¥Ç¥¤¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØPink Venom¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØShut Down¡Ù¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢BLACKPINK¤ÏK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3¶Ê¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í£°ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ØJUMP¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥Ý¥Ã¥×»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎSpotify¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¤Ç1309Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òµÏ¿¤·¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BLACKPINK¤ÏSpotify¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2025Ç¯7·î11Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶Ê¤Ï´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëYouTube¥Ç¥¤¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ØJUMP¡Ù¤Ï¡¢BLACKPINK¤Î²Ì´º¤ÊÄ©Àï¤¬¸÷¤ë¥Ï¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢À¾Éô·à¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢iTunes¤Ç¤ÏÎß·×60¤ÎÃÏ°è¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤Ï¸½ºß¡¢Á´16ÅÔ»Ô¡¦31¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¤Ç¤Î½é¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å¥·¥«¥´¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¹âÍº¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥Ö¥é¥«¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Åìµþ¡¢¹á¹Á¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë