¥¨¥ë¥á¥¹½éÂå¥Ð¡¼¥¥ó14¡¦7²¯±ß¤ÇÍî»¥¤·¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¼ÒÄ¹¡ÖÅ¾Çä¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö·ÐºÑÅª¥ê¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤È¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥Ð¡¼¥¥ó¡×¤ÎÂè1¹æ¤òÍî»¥¤·¤¿ÆüËÜ´ë¶È¡Ö¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÖ¿ËÜ¿¸Êå¼ÒÄ¹¤¬14Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥Ð¡¼¥¥ó¤ÏÊ©¥Ñ¥ê¤Ç¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢858Ëü2500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó14²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¶¥Çä¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç10Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ö·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¶¥ÇäÂç¼ê¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ö¿ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡£¡Ö¥³¥Æ¥³¥Æ¤ÎÂçºå¿Í¤Ç¤¹¡£¹â¹»Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ3Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÉã¤Î»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢2011Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡×¤È·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤Î´ª¤¬¤µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¼ÒÆâ³°¤Î¼èÄùÌò¤ò´Þ¤á¤ÆÍ½»»¤òºî¤Ã¤¿¾å¤Ç¾µÇ§¤òÆÀ¤ÆÆþ»¥¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¼«Ê¬¤Î¥Î¥ê¤Ç³Û¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÍî»¥Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ï600Ëü¥æ¡¼¥í¡¢Ìó10²¯±ß¤ÎÍ½»»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤³¤Î³Û¤Ç¤Ï¶²¤é¤¯Íî»¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ700Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë¾å¤²¡¢¥×¥é¥¹Íî»¥¼ê¿ôÎÁ¤Ç14¡¦7²¯±ß¤¬¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¡ËËÍ¤é¤ÎÍ½»»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÍî»¥³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤Ï¡È¼ÒÄ¹¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö14¡¦7²¯±ß¤òÆþ»¥¤·¤¿¸å¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤¬1Ê¬¤Û¤ÉÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î1Ê¬´Ö¤¬1Æü¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¡ÄËÜÅö¤Ë°ß¤¬ÄË¤¯¤Æ¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬Ã¡¤«¤ì¤ÆÍî»¥¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô·û¼÷»á¤«¤é¡Ö±ß°Â¤Î»þÂå¤Ë¾¦Çä¤È¤·¤Æ¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼ÒÌ¾¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¡¢¼ÂÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î3¡Á5Ç¯¤Ç´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï2¡Á5ÇÜ¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï10ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âº£²ó¤Î¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¡¢´õ¾¯À¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î»ñ»ºÅª²ÁÃÍ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Íî»¥¤·¤¿¥Ð¡¼¥¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¡Á2¥«·î¤ÇÆüËÜ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¸å¤ÏÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ë¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦·×²è¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç½êÍ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÅ¾Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹õ³×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤·2023Ç¯7·î¤Ë»àµî¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë1980Ç¯Âå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖJ¡¦B¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤¬Å½¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ×¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤¬Ìó10Ç¯½êÍ¤·¤¿¸å¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÌÜÅª¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£