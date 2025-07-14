Ëë²¼¡¦À»ÇòË²¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¤·¤³Ì¾¤ËÇØÉé¤¦¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¤â¡Öº£¾ì½ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦Ì¾¸Å²°¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÅìËë²¼£²£±ËçÌÜ¡¦À»ÇòË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£À¾Æ±£²£°ËçÌÜ¡¦¶×µóÎ¶¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é±¦¤òº¹¤·¤Æ¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç·èÃå¡£¡Öº¸Á°¤ß¤Ä¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ×¡¹¤ÎËÜ¾ì½ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢°¤¤ÊÊ¤¬¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¹£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÂç´ï¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¹â¡¢Æ±Âç¤ò·Ð¤ÆµìµÜ¾ëÌîÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡£¤·¤³Ì¾¤ÏËÜÌ¾¤Î¥Ç¥ß¥Ç¥¸¥ã¥à¥Ä¤¬¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤Ç¡ÖÀ»¤Ê¤ë³¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÀ»¤ò¼è¤ê¡¢»Õ¾¢¤À¤Ã¤¿¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¾ï¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ëÇòË²¤µ¤ó¤¬£¶·î¤ËÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎËÜ¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡Öº£¤Ï¾ì½ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤òº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢º£¾ì½ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£