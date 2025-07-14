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James Jarvis
Fujio Productions
Danny Sangra
TEZUKA Osamu
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(C)Disney (C)Disney/Pixar (C) MARVEL
(C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.