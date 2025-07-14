¡Ö¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ë¤ª¤Ë¤Í¤³»á¤¬ÉÁ¤¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Éー¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¯¤¬Î©ÂÎ²½
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¤ª¤Ë¤Í¤³»á¤¬ÉÁ¤¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Éー¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¯¤ò12·îº¢¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤ª¤Ë¤Í¤³»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Éー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤Ç½À¤é¤«¤¤°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿½é²»¥ß¥¯¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ê¥ëÂ¤·Á¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡À#FURYU¥×¥é¥¤¥ºÂ®Êó¡¿- ¥Õ¥ê¥åー¥×¥é¥¤¥º¸ø¼° (@FURYU_prize) July 14, 2025
¤ª¤Ë¤Í¤³ÍÍ¡Ê@onineko26¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÎ©ÂÎ²½✨
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Éー¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¯¤Î #¤Ìー¥¹¥È ¤¬ÅÐ¾ì🖤
Á¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¥ß¥¯¤Ï
25Ç¯12·îº¢¤è¤êÅ¸³«Í½Äê🎵@FURYU_prize¥Õ¥©¥íー¤ÇÂ³Êó¤ò✅#½é²»¥ß¥¯#¥Õ¥ê¥åー¥×¥é¥¤¥º #¥Õ¥ê¥åー pic.twitter.com/gyY9x3wNnY
Art by ¤ª¤Ë¤Í¤³ (C)Crypton Future Media,INC.www.piapro.net