¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¡Îø°¦·¹¸þ¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥¿¥¤¥×¡×¡¡ÃËÀ¥É¥ó°ú¤¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×²áµî¤Î¼ºÇÔ¹ÔÆ°¹ðÇò
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê40¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡×¡ÊÌë9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ÈËÜ²»¥È¡¼¥¯´ë²è¤òÅ¸³«¡£¶¶ËÜ¤Ï3¡Á4Ç¯´Ö¤Îº§³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¡ÖÃ¯¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¡£¸½ºß¤ÎÉ×¤È¤Ï¡ÖÁ´Á³´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÁÇËÑ¤ÊÊý¡£½÷Í§Ã£¤¬¡Ê¸½ºß¤ÎÉ×¤Ë¡Ë¥Î¥ê¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¤ä¤á¤¿¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¿¼Â¤ÊÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÏ¢Íí¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¹Ô¤¯¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£1Æü¤ËLINE100ÄÌ¤È¤«Á÷¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥¿¥¤¥×¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö·Ð¸³¾å¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ÃËÀ¤¬Â¿¤Ã¤«¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ë¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£