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(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.postofficehorizoninquiry.org.uk/sites/default/files/2025-07/Post%20Office%20Horizon%20IT%20Inquiry%20Final%20Report%20Volume%201.pdf
Post Office scandal may have led to more than 13 suicides, inquiry finds | Post Office Horizon scandal | The Guardian
https://www.theguardian.com/uk-news/2025/jul/08/post-office-scandal-inquiry-horizon-it-scandal
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