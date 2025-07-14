¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¥¤¥ó¥É¡Û
²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡ÊWPI¡Ë¡Ê6·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.39%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê6·î¡Ë19:30
Í½ÁÛ¡¡2.26%¡¡Á°²ó¡¡2.82%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
À¸»º¼ÔÍ¢Æþ²Á³Ê¡Ê6·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê5·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡-0.2¡ó¡¡Á°²ó¡¡-2.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡ÊWPI¡Ë¡Ê6·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.39%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê6·î¡Ë19:30
Í½ÁÛ¡¡2.26%¡¡Á°²ó¡¡2.82%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
À¸»º¼ÔÍ¢Æþ²Á³Ê¡Ê6·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê5·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡-0.2¡ó¡¡Á°²ó¡¡-2.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£