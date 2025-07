2025年に10周年を迎える、ユニクロがディズニー協力のもと展開している、服を通じて世界中の人々に夢と驚きをお届けするプロジェクト「MAGIC FOR ALL」

10周年を記念し、復刻アイテムの販売をはじめとする様々なアニバーサリー企画が約1年間にわたり展開されます。

ユニクロ ディズニー「MAGIC FOR ALL」プロジェクト 10周年企画

開催期間:2025年7月〜2026年8月

販売店舗:全国のユニクロ店舗およびオンラインストア

ディズニーの「夢と魔法の世界」、PIXARの「創造性」、MARVELの「アクション」、STAR WARSの「冒険」、そしてUNIQLOの「LifeWear」が融合した夢のプロジェクト「MAGIC FOR ALL」

2015年の開始以来、世界各地で独自のイベントやワクワクする体験を提供しています。

ユニクロでは「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」などおなじみのキャラクターに加え「ディズニープリンセス」「アベンジャーズ」「スター・ウォーズ」「トイ・ストーリー」をはじめとする、世界中で愛され続ける作品のキャラクターたちの、ユニクロでしか出会えない特別なコレクションを展開中です。

8月4日からは10周年のアニバーサリー企画第1弾として、ソフトなフランネル生地の手触りの良い「ミッキーマウス」のぬいぐるみや、過去のUTをもとに復刻・再デザインした「MAGIC FOR ALL Timeless UT」が発売されます。

人気アーティストが独自の感性でキャラクターを描いた「Disney Art UT」も同時発売。

今後も「MAGIC FOR ALL」では、様々なキャラクターや新作映画からインスパイアされたユニークな企画を続々と展開していく予定です☆

ユニクロ特製のミッキーマウスのぬいぐるみ「MAGIC FOR ALL Timeless toy」

価格:各1,990円(税込)

発売日:2025年8月4日(月)

展開:3柄

販売店舗 : 全国のユニクロ店舗およびオンラインストア

ユニクロの定番“フランネルシャツ”の素材から生まれた「ミッキーマウス」のぬいぐるみが約10年ぶりに登場。

コットンの柔らかい手触りが特徴です。

2015年の「MAGIC FOR ALL」初のコレクションではユニクロの服の素材でできた「ミッキーマウス」が販売されました。

タイムレスに愛されるユニクロとミッキーマウスの10周年ならではのグッズです。

※素材の特性上、個体差があるため、写真と実物では柄の見え方が異なる場合があります

MAGIC FOR ALL Timeless UT

展開・価格:

MEN 7柄 1,990円(税込)

WOMEN 6柄 各1,500円(税込)

KIDS 5柄 990円(税込)

発売日 : 2025年8月4日(月)

「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のキャラクターたちが楽しめる「MAGIC FOR ALL」の歴代コレクションを、メンズ、ウィメンズ、キッズでそれぞれ展開。

過去に販売されたUTから厳選したアートワークを復刻し、カラーやシルエットを再デザインしたコレクションです。

MEN

「MAGIC FOR ALL Timeless UT」のメンズサイズUTには、フロントに”ミッキーマウスクラブ”のロゴ、

バックにレトロタッチで「ミッキーマウス」を描いた一枚や

フロントに「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクター「エイリアン」のアップ

バックにサイドアングルの「エイリアン」をさり気なく落とし込んだデザインや

長年にわたり愛され続けている「スター・ウォーズ」シリーズの人気ドロイド「R2-D2」

スーパーヒーローたちをコミックタッチで落とし込んだ「MARVEL」

『モンスターズ・インク』シリーズの「マイク・ワゾウスキ」が両手に本を抱える姿

劇画タッチに仕上げられた「スター・ウォーズ」」柄のほか

フロントにMARVELコミックスのロゴ、

バックに躍動感ある「スパイダーマン」のアートを使用したデザインが展開されます。

WOMEN

からは『ふしぎの国のアリス』のアリスの名シーンをプリントした「ウィメンズ」

ほかにも『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」柄や

アニメーション映画『美女と野獣』のロマンティックな名場面

「レディ」と「トランプ」を大胆に描いた『わんわん物語』デザイン

華やかなタッチで『おしゃれキャット』の世界観を表現したUTや

「バンビ」に話しかける「とんすけ」を描いた『バンビ』柄がラインナップされます。

KIDS

キッズラインからは、越しに手をあてポーズをきめる「ミッキーマウス」デザインのほか

『アラジン』より、魔法のじゅうたんに乗って飛ぶ「アラジン」と「ジーニー」

『カーズ』からは、フロントに名前ロゴ、

バックに物語の主人公「ライトニング・マックィーン」をプリントした一枚

『モンスターズ・ユニバーシティ』より、学生服を着た「マイク・ワゾウスキ」と「ジェームズ・P・サリバン」

迫力ある「スパイダーマン」柄が登場します。

※一部店舗のみ取り扱いの商品もあります

※オンラインストアには全ての商品の取り扱いがあります

Disney Art UT

価格:各1,990円(税込)

展開:MEN 6柄

約10年にわたり、様々なアーティストやイラストレーターと協業し、それぞれの感性でキャラクターを表現した特別なコレクションを数多く展開してきた「MAGIC FOR ALL」

今回は、アーカイブコレクションとして6名のアーティストの作品を復刻、再デザインして発売されます。

ラインナップは、James Jarvis氏が手掛けた『ファンタジア』の「ミッキーマウス」や

漫画家、赤塚不二夫氏のプロダクション「Fujio Productions」より「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」「グーフィー」をデザインしたUT

Danny Sangra氏が描いた「ドナルドダック」

巨匠・手塚治虫氏が描いた「ミッキーマウス」

NUTS ART WORKSが手掛けた『蒸気船ウィリー』の「ミッキーマウス」

韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした一枚が展開されます。

世界各地で独自のイベントやワクワクする体験を提供している「MAGIC FOR ALL」の10周年を記念したファッションアイテム。

ユニクロにて2025年7月より順次販売が開始される、ディズニー「MAGIC FOR ALL」プロジェクトシリーズの紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

© MARVEL

© & TM Lucasfilm Ltd.

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

