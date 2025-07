シンガーソングライター・プロデューサーの春野が、2025年9月に中国4都市を巡るワンマンツアー<HARUNO 2025 CHINA TOUR>を開催する。 中国でのワンマン公演は今回で二度目となる春野。昨年開催された<HARUNO 2024 CHINA TOUR>では各地でチケットが即完売となった。ネット発のアーティストとして国内外からも注目を集める春野が、アジア圏での存在感をさらに高めるツアーといえるだろう。 今回のツアーでは、9月17日(水)から24日(水)にかけて深圳、広州、北京、上海の4都市でワンマン公演を開催する。チケットは現地プレイガイドにて発売中。 <HARUNO 2025 CHINA TOUR> ■チケット販売7/14(月)15:00〜(※日本時間)https://wap.showstart.com/event/list?type=1&tag=44891&ssfrom=user-51410 ■会場・日程日時:2025/09/17(水) 深圳公演会場:B10 Live住所:广东省深圳市南山区华侨城创意园北区C2栋北侧B10 日時:2025/09/19(金) 広州公演会場:声音共和Livehouse住所:中国广东省广州市海珠区海珠同创汇东一街 日時:2025/09/21(日) 北京公演会場:疆进酒omni space住所:中国北京市西城区天桥南大街9号天桥艺术中心b103 日時:2025/09/24(水) 上海公演会場:Bandai Namco Shanghai Base·Future House住所:上海市普陀区宜昌路179号 <Haruno 2025 Tour “Familiar”> 2025年8/16(土) Music Club JANUS (大坂)開場 18時 / 開演 19時 8/17(日) DRUM Be-1 (福岡)開場 17時 / 開演 18時 8/30(土) Veats Shibuya (東京)開場 17時 / […]

