£¶£°£°£°Ç¯Á°¤ÎÁÏÂ¤Åª·æºî¡ÖÈ×µµÀî´ä¹ï²è¡×¡¢´Ú¹ñ£±£··ïÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ë
£±£²Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè£´£·²ó¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡ËÀ¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÈ×µµÀî¡Ê¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Î´ä¹ï²è¡Ê£Ð£å£ô£ò£ï£ç£ì£ù£ð£è£ó¡¡£á£ì£ï£î£ç¡¡£ô£è£å¡¡£Â£á£î£ç£õ£ã£è£å£ï£î¡¡£Ó£ô£ò£å£á£í¡Ë¡×¤¬À¤³¦°ä»ºÌÜÏ¿¤ËºÇ½ªÅª¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ´Ú¹ñ£±£·ÈÖÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£±£°Ç¯À¤³¦°ä»º»ÃÄêÌÜÏ¿¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÀµ¼°ÅÐÏ¿¤Ë´Ø·¸µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó³Ø³¦¡¦»ÔÌ±¼Ò²ñ¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È×µµÀî´ä¹ï²è¤Ï±¶»³»Ô±¶½£·´É§ÍÛÍ¸ÂçÃ«Î¤¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¥·¡¦¥¦¥ë¥Á¥å¥°¥ó¡¦¥ª¥Ë¥ã¥ó¥¦¥×¡¦¥Æ¥´¥¯¥ê¡Ë¤ÎÈ×µµÂæ´ä¹ï²è¤ÈÀîÁ°Î¤¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¥ê¡Ë´ä¹ï²è¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ã±°ì°ä»º¤ò»Ø¤¹¡££±£¹£·£°Ç¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÀîÁ°Î¤´ä¹ï²è¡Ê£·£³Ç¯¹ñÊõ»ØÄê¡Ë¤Ë¤Ï¹â¤µÌó£²¡¥£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î´äÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ³Æ¼ï¿Þ·Á¤äÊ¸»ú¡¢³¨¤Ê¤É£¶£²£°ÅÀÍ¾¤ê¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ£±£¹£·£±Ç¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿È×µµÂæ´ä¹ï²è¡Ê£¹£µÇ¯¹ñÊõ»ØÄê¡Ë¤Ï¹â¤µÌó£´¡¥£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý£¸¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¼ç´äÌÌ´ð½à¡Ë¤Î´äÌÌ¤Ë¥¯¥¸¥é¤Î¼íÎÄ¤ò´Þ¤á¤ÆÌó£³£°£°ÅÀ¤ÎÆ°Êª¤È¿Í¤Î³¨¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£Ìó£¶£°£°£°Ç¯Á°¤Î¿·ÀÐ´ï»þÂåËö¤«¤éÀÄÆ¼´ï»þÂå½é¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤¬¡ÖÀè»ËÈþ½Ñ¤Î·æºî¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦°ä»º¾òÌóÍú¹Ô¤Î¤¿¤á¤Îºî¶È»Ø¿Ë¡×·×£±£°¹àÌÜ¤Î´ð½à¤Î¤¦¤Á¡¢£±ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤ÅªºÍÇ½¤òÉ½¤¹·æºî¤Ç¤¢¤ë¡×¤È£³ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¸½Â¸¤¹¤ë¤«¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÊ¸²½ÅªÅÁÅýËô¤ÏÊ¸ÌÀ¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¾µ¤¹¤ëÊª¾Ú¤È¤·¤ÆÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´õÍ¤ÊÂ¸ºß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î£±£··ï¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Î¤¦¤Á¡¢£±ÈÖÌÜ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐ·¢°Ã¡Ê¥½¥Ã¥¯¥é¥à¡Ë¡¦Ê©¹ñ»û¡Ê¥×¥ë¥°¥¯¥µ¡Ë¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯¡Ë¤Î£²·ï¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥«¥â¥Ë¥«¤Î´ä³¨·²¡×¤Ê¤É´ûÂ¸¤Î£³£³·ï¤ÎÀ¤³¦°ä»º´ä¹ï²è¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÈ¼«À¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
È×µµÀîÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¿ä¿ÊÃÄ¤Î½êÂ°¤Ç¥Ñ¥ê²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿±¶»³ÊÉ²èÇîÊª´Û¤Î¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¥¯´ÛÄ¹¤Ï£±£³Æü¡¢Ãæ±ûÆüÊó¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¤½£¤ä¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢±è´ß¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤Àè»ËÈþ½Ñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÅÐÏ¿¿½ÀÁ½ñ¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÃ«Î¤´ä¹ï²è¤Î¾ì¹ç¡¢£µ£°Æ¬Í¾¤ê¤Î¥¯¥¸¥é¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¡¦¥³¥¯¥¯¥¸¥é¤Ê¤ÉÊ¬ÊÌ²ÄÇ½¤Ê³¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£·¼ïÎà¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¡Ö°ì¤Ä¤Î´äÌÌ¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤µ»Ë¡¤Ç¿ô½½Æ¬¤Î¥¯¥¸¥é¤Î³¨¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢·Ý½ÑÅª¤Ë¤âºÇ¹â¿å½à¡×¡ÌºÇ½é¤ÎÈ¯¸«¼Ô¥à¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÇÅì¹ñ¡Ê¥È¥ó¥°¥¯¡ËÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Í¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¡£
£±£µÇ¯¤«¤«¤Ã¤¿ÅÐÏ¿²áÄø¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡££±£¹£·£°Ç¯Âå½é¤á¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿±¶½£´ä¹ï²è¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¸ÅÈþ½Ñ»Ë³Ø³¦¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë´ØÏ¢µÄÏÀ¤¬¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±¶»³»Ô¤¬£±£¹£¹£·Ç¯¤Ë¹°è»Ô¤Ë¾º³Ê¤·¤ÆÊ¸²½´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹ñ²È°ä»ºÄ£¡ÊµìÊ¸²½ºâÄ£¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤ÎÃæ¤Ç£²£°£±£°Ç¯¤Ë¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»ºÀøºßÌÜÏ¿¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
ÌäÂê¤ÏÀµ¼°ÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë°äÀ×¤Î¿¿ÀµÀ¡Ê£Á£õ£ô£è£å£î£ô£é£ã£é£ô£ù¡Ë¤È´°Á´À¡Ê£É£î£ô£å£ç£ò£é£ô£ù¡Ë¤¬´ð½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£´ä¹ï²èÈ¯¸«°ÊÁ°¤Î£±£¹£¶£µÇ¯¤ËÂçÃ«Àî²¼Î®¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÝùÊ¥¡Ê¥µ¥è¥ó¡Ë¥À¥à¤¬¹¿¿åÄ´Àá¤Î¤¿¤á¤Ë¿å°Ì¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¡¢³¨¤¬¿å¤Ë¿»¤ë»öÂÖ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ÆÔÌÂ»¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡££²£°£°£µÇ¯ÂçÃ«¥À¥à·úÀß¸å¤Ë¤«¤Ê¤ê´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Â¦¤Ï¸¶·Á´ÉÍý¡¦ÊÝ¸îÂÎ·Ï¤òÊä´°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñ²È°ä»ºÄ£¡ÊµìÊ¸²½ºâÄ£¡Ë¤È±¶»³¹°è»Ô¤ª¤è¤Ó´Ä¶ÃÄÂÎ´Ö¤Ç¿»¿å²ò·è°Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢À¯ÉÜ¼¡¸µ¤Ç¡ÖÝùÊ¥¥À¥à¿åÌçÄÉ²ÃÀßÃÖ¡×¡Ê£²£°£³£°Ç¯Í½Äê¡Ë¤¬·èÄê¤·¡¢¤³¤ì¤òÌÀ¼¨¤·¤¿Àµ¼°¿½ÀÁ½ñ¤¬ºòÇ¯½é¤áÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£µ·î¤Î¥æ¥Í¥¹¥³»ðÌä¿³ººµ¡¹½¤Ç¤¢¤ë¹ñºÝµÇ°Êª°äÀ×¶¨µÄ²ñ¡Ê£É£Ã£Ï£Í£Ï£Ó¡¦¥¤¥³¥â¥¹¡Ë¤¬¡ÖÅÐÏ¿´«¹ð¡×¤ò·è¤á¤Æ»ö¼Â¾åÅÐÏ¿¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñÂ¦¤Ï¡ÖÝùÊ¥¥À¥à¹©»ö¤Î¿ÊÅ¸»ö¹à¤òÀ¤³¦°ä»º¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö°ä»º¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÉáÊ×Åª²ÁÃÍ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×³«È¯·×²è¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯´«¹ð¤·¤¿¡£
±¶»³Âç³Ø¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥ÆÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÎò»ËÊ¸²½³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÎ¦ÃÏ¼íÎÄ¤È³¤ÍÎ¼íÎÄ¤¬Æ±»þ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆÈÁÏÅª²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¡¢¿ôÀéÇ¯´Ö¡¢¿ÀÀ»¤Ê¶õ´Ö¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´ä¹ï²è°äÀ×¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ÉÍý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£¹ñÌ±Âç³Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥¯¶µ¼ø¡Ê´Ú¹ñÎò»Ë³Ø¡Ë¤â¡ÖÅÐÏ¿²áÄø¤Ç´ä¹ï²èÊÝÂ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¿å½à¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÅÐÏ¿°ä»º¤¬¸ÅÊ¯¡¦»ûÑë¡¦ÅÂ³Õ¤Ê¤É¤ËÂ³¤¤¤ÆÀè»Ë»þÂå¤Þ¤Ç¤½¤ÎÍªµ×¤Ê¤ëÎò»Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿¡Ö¶â¹ä»³¡Ê¥¯¥à¥¬¥ó¥µ¥ó¡Ë¡Ê£Í£ô¡¥£Ë£õ£í£ç£á£î£ç¡Ý£Ä£é£á£í£ï£î£ä¡¡£Í£ï£õ£î£ô£á£é£î¡¡£æ£ò£ï£í¡¡£ô£è£å¡¡£Ó£å£á¡Ë¡×¤â£±£³Æü¡¢À¤³¦°ä»º¤ËºÇ½ªÅª¤ËÅÐÏ¿¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇËÌÄ«Á¯¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¶â¹ä»³¡×¤È¡Ö¹â¶çÎï¸ÅÊ¯·²¡×¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¡¢¡Ö³«¾ë¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª·²¤È°äÀ×·²¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦°ä»º£³·ï¤È¿ÍÎàÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º£µ·ï¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£