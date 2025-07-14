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🎌 HOME DEBUT = FIRST GOAL 🎯— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 13, 2025
Hashi si pořádně užil první zápas v Edenu ✨ pic.twitter.com/41lBUBHzZO