½ÀÆ»¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢º£¸å¤Î³èÆ°ÌÏº÷¡¡¡Öº£¤Ïº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ë¡×
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬14Æü¡¢º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Ïº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÇº¤á¤ë¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤ÎSBCÅìµþ°åÎÅÂç¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤Î³ÑÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬²óÈò¤·¤¿6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¡Ö°Õ³°¤È½ã¿è¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½ÀÆ»¶µ¼¼¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡ÖÎý½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£³°¹ñ¤Ç¤Î¶µ¼¼¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê³¤³°¤Î½ÀÆ»¤ò¡ËÁª¼êÂ¦¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤«¡¢º£¸å¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤«¡¢²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£