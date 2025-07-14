¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ï²¯Ä¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡7·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¤Ë¤¢¤ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É»Ô¾ì¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤¬³«Ëë¡£1ºÐÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å¾ìÈÖ¹æ100ÈÖ¡¦¥¨¥È¥ï¡¼¥ë2¤Î2024¡ÊÌÆ¡Ë¤¬1²¯6500Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û¥Õ¥é¥¤¥È¥é¥¤¥ó»º¶ð¤Ë1²¯8000Ëü±ß½©¸µÎµÌï»á¤¬Íî»¥
¡¡¥¨¥È¥ï¡¼¥ë2¤Î2024¤Ï¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Êì¥¨¥È¥ï¡¼¥ë2¡¢ÊìÉãSiyouni¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£À¸»ºËÒ¾ì¤Ï¥ì¥¤¥¯¥ô¥£¥é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¡¢Êì¤ÏÊ©½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¡£¤³¤ì¤Ç¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ï10Æ¬ÌÜ¤Î²¯Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹ØÇã¼Ô¤Ï½©¸µÎµÌï»á¡£