¡Ú»²±¡Áª ÃæÈ×¾ðÀª¡Û ÆàÎÉÁªµó¶è¡¡²þÁª£±µÄÀÊ¤á¤°¤ëÀï¤¤¡¡¼«Ì±¡¦ËÙ°æ»á¤¬Í¥°Ì¡¡¹ñÌ±¡¦¿ùËÜ»á¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë
»²±¡Áª¤ÎÃæÈ×¾ðÀª¤Ç¤¹¡£¡Ö£±¿Í¶è¡×¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉÁªµó¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦ËÙ°æ»á¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¡¦¿ùËÜ»á¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£··î£²£°ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤ê¡¢£Ê£Î£Î¤Ç¤Ï£··î£±£²Æü¤È£±£³Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èºà¤ò²ÃÌ£¤·¤ÆÃæÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆàÎÉÁªµó¶è¤Ï²þÁª¿ô£±¤ËÂÐ¤·¡¢£·¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£¼«Ì±¡¦¸½¿¦¤ÎËÙ°æ»á¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¡¦ËÙ°æ»á¤Ï¡¢¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î£¶³äÈ¾¤Ð¡¢¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤Î£¸³ä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ø¤Î»Ù»ý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ò¡¢¹ñÌ±¡¦¿·¿Í¤Î¿ùËÜ»á¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±¡¦¿ùËÜ»á¤Ï¹ñÌ±»Ù»ýÁØ¤Î£¸³ä¤ò¸Ç¤á¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î£³³äÈ¾¤Ð¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦»²À¯¡¦¿·¿Í¤Î¹õÀî»á¡¡¢¦°Ý¿·¡¦¿·¿Í¤ÎÊ¿»á¡¡¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£
»²À¯¡¦¹õÀî»á¤Ï»²À¯»Ù»ýÁØ¤Î£¸³ä¶¯¤ò¸Ç¤á¡¢°Ý¿·¡¦Ê¿»á¤ÏµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬±þ±ç¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°Ý¿·»Ù»ýÁØ¤Î£¶³ä¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµÅÞÇÉÁØ¤Ø¤Î¿»Æ©¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¢¦Î©·û¡¦¿·¿Í¤ÎÀî¸Í»á¡¡¢¦¶¦»º¡¦¿·¿Í¤ÎÂÀÅÄ»á¡¡¢¦£ÎÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÀîºê»á¡¡¤Ï¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï£´³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÀª¤¬º£¸åÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£