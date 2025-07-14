¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë¡×¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê61ºÐ¤ÎàÂ¹¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ìáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿...¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î±ÊÅç¾¼¹À¤µ¤ó(61)¤È¡¢Ì¼¤È¤Î¿Æ»Ò3Âå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ø±à¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¡ºÇ¶á¡Ø¤¸¤¤¤¸¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾Ð´é¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¿¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±ÊÅç¾¼¹À¤µ¤ó¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÇÂ¹Ì¼¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±ÊÅç¤µ¤ó¡Á¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤éÌÜ¿¬²¼¤¬¤ë¤ï¡¡²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¡Ö¥¸¥£¥¸¤âÂ¹¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖJ¥ê¡¼¥°³«»ÏÅö½é¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÊÅçÁª¼ê¤â¤¦¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¸¤¤¤¸ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÅç¾¼¹À¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«Ëë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç³èÌö¡£J1ÄÌ»»165»î¹ç61¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£